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¿No tan neutral? Los suizos rechazan endurecer la neutralidad
¿No tan neutral? Los suizos rechazan endurecer la neutralidad
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En Suiza fracasó en el referéndum la iniciativa para endurecer el principio de neutralidad. Según los resultados preliminares, la población no quiere limitar... 27.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-27T16:45+0000
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El 70,2% de los suizos votó en contra de endurecer el principio de neutralidad en la Constitución.Los partidarios de la reforma proponían consagrar en la Constitución el principio de la neutralidad armada permanente y prohibir la imposición de sanciones, salvo aquellas aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Además, Suiza solo podría cooperar con alianzas militares en caso de un ataque armado directo.El diputado del Parlamento cantonal de Ginebra, Guy Mettan, declaró a Sputnik que Berna perdió la oportunidad de reafirmar su neutralidad y el papel del país como promotor del diálogo.La neutralidad de Suiza está consagrada en la Constitución Federal desde 1848. Está reconocida internacionalmente y protegida por el derecho internacional. Suiza utiliza este principio para proteger su seguridad, independencia y prosperidad. De acuerdo con su política de neutralidad, el país coopera con otros Estados para reforzar su seguridad.En 2024, la Cancillería rusa declaró que Suiza perdió su credibilidad como mediador internacional de buena fe y que actuó en contra de la neutralidad declarada.
https://noticiaslatam.lat/20260610/como-se-construye-la-ideologia-de-la-militarizacion-de-europa-utilizando-a-rusia-como-enemigo-1173831650.html
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¿No tan neutral? Los suizos rechazan endurecer la neutralidad
En Suiza fracasó en el referéndum la iniciativa para endurecer el principio de neutralidad. Según los resultados preliminares, la población no quiere limitar más la cooperación con los países vecinos ni prohibir los negocios con Estados que hayan iniciado una guerra.
El 70,2% de los suizos votó en contra de endurecer el principio de neutralidad en la Constitución.
Los partidarios de la reforma proponían consagrar en la Constitución el principio de la neutralidad armada permanente y prohibir la imposición de sanciones, salvo aquellas aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Además, Suiza solo podría cooperar con alianzas militares en caso de un ataque armado directo.
El diputado del Parlamento cantonal de Ginebra, Guy Mettan, declaró a Sputnik que Berna perdió la oportunidad de reafirmar su neutralidad y el papel del país como promotor del diálogo.
La neutralidad de Suiza está consagrada en la Constitución Federal desde 1848. Está reconocida internacionalmente y protegida por el derecho internacional. Suiza utiliza este principio para proteger su seguridad, independencia y prosperidad. De acuerdo con su política de neutralidad, el país coopera con otros Estados para reforzar su seguridad.
En 2024, la Cancillería rusa declaró que Suiza perdió su credibilidad como mediador internacional
de buena fe y que actuó en contra de la neutralidad declarada.