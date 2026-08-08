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Dan prisión preventiva a exgobernador mexicano Ángel Aguirre por nexo con caso Ayotzinapa
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Un juez federal dictó esta medida contra el exmandatario local de Guerrero (sur), ello por su presunta participación en delitos como desaparición de personas y... 08.08.2026, Sputnik Mundo
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Aguirre, quien gobernó la entidad de 2011 a 2014, dijo que ha estado dispuesto a colaborar con las autoridades en múltiples aplicaciones. Tras darse a conocer la prisión preventiva, la defensa del exgobernador "se acogió a la duplicidad del término constitucional", de acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General de la República (FGR). El político mexicano fue detenido esta semana, dado que habría ordenado la eliminación de evidencia sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, hechos ocurridos en septiembre de 2014.
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Dan prisión preventiva a exgobernador mexicano Ángel Aguirre por nexo con caso Ayotzinapa

03:43 GMT 08.08.2026
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A 10 años de Ayotzinapa - Sputnik Mundo, 1920, 08.08.2026
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Un juez federal dictó esta medida contra el exmandatario local de Guerrero (sur), ello por su presunta participación en delitos como desaparición de personas y contra la administración de la justicia.
Aguirre, quien gobernó la entidad de 2011 a 2014, dijo que ha estado dispuesto a colaborar con las autoridades en múltiples aplicaciones.
Tras darse a conocer la prisión preventiva, la defensa del exgobernador "se acogió a la duplicidad del término constitucional", de acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General de la República (FGR).
El político mexicano fue detenido esta semana, dado que habría ordenado la eliminación de evidencia sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, hechos ocurridos en septiembre de 2014.
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