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Las FFAA de Rusia toman control de una localidad y abaten más de 1.500 soldados ucranianos

Las FFAA de Rusia toman control de una localidad y abaten más de 1.500 soldados ucranianos

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En el último día, las Fuerzas Armadas de Rusia establecieron control sobre el asentamiento de Jripuní, en la región de Járkov, donde siguen estrechando el... 27.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-27T10:17+0000

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En cuanto a las bajas ucranianas, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con hasta 420 militares abatidos.Se suman a estas bajas más de 300 efectivos ucranianos eliminados en la zona de operaciones del grupo Norte, hasta 290 en la de la agrupación Este, más de 230 en las de cada uno de los grupos Oeste y Sur, y alrededor de 45 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura de transporte, combustible y energía utilizada por las FFAA de Ucrania, talleres de ensamblaje de drones y sus componentes, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 149 zonas.Conforme al organismo, las FFAA rusas también alcanzaron 10 vehículos blindados, incluido un de transporte de tropas M113 estadounidense, y un obús M777 también fabricado en EEUU.En las últimas 24 horas, la defensa antiaérea de Rusia interceptó un proyectil del sistema Himars, cuatro bombas guiadas y derribó 505 drones, agregan desde el Ministerio.

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