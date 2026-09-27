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Las FFAA de Rusia toman control de una localidad y abaten más de 1.500 soldados ucranianos
Las FFAA de Rusia toman control de una localidad y abaten más de 1.500 soldados ucranianos
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En el último día, las Fuerzas Armadas de Rusia establecieron control sobre el asentamiento de Jripuní, en la región de Járkov, donde siguen estrechando el... 27.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-27T10:17+0000
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En cuanto a las bajas ucranianas, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con hasta 420 militares abatidos.Se suman a estas bajas más de 300 efectivos ucranianos eliminados en la zona de operaciones del grupo Norte, hasta 290 en la de la agrupación Este, más de 230 en las de cada uno de los grupos Oeste y Sur, y alrededor de 45 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura de transporte, combustible y energía utilizada por las FFAA de Ucrania, talleres de ensamblaje de drones y sus componentes, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 149 zonas.Conforme al organismo, las FFAA rusas también alcanzaron 10 vehículos blindados, incluido un de transporte de tropas M113 estadounidense, y un obús M777 también fabricado en EEUU.En las últimas 24 horas, la defensa antiaérea de Rusia interceptó un proyectil del sistema Himars, cuatro bombas guiadas y derribó 505 drones, agregan desde el Ministerio.
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Las FFAA de Rusia toman control de una localidad y abaten más de 1.500 soldados ucranianos
En el último día, las Fuerzas Armadas de Rusia establecieron control sobre el asentamiento de Jripuní, en la región de Járkov, donde siguen estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En el mismo período, Ucrania perdió unos 1.515 militares, detallan desde el ente castrense.
"Como resultado de las acciones ofensivas activas, se ha establecido el control sobre la localidad de Jripuní, en la región de Járkov", indica el informe diario.
En cuanto a las bajas ucranianas, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con hasta 420 militares abatidos.
Se suman a estas bajas más de 300 efectivos ucranianos eliminados en la zona de operaciones del grupo Norte, hasta 290 en la de la agrupación Este, más de 230 en las de cada uno de los grupos Oeste y Sur, y alrededor de 45 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
25 de septiembre, 11:46 GMT
Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura de transporte, combustible y energía utilizada por las FFAA de Ucrania, talleres de ensamblaje de drones y sus componentes, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 149 zonas.
Conforme al organismo, las FFAA rusas también alcanzaron 10 vehículos blindados, incluido un de transporte de tropas M113 estadounidense, y un obús M777 también fabricado en EEUU.
En las últimas 24 horas, la defensa antiaérea de Rusia interceptó un proyectil del sistema Himars, cuatro bombas guiadas y derribó 505 drones, agregan desde el Ministerio.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 246.847 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.044 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.781 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.574 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 72.994 vehículos militares especiales.
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