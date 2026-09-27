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Canciller cubano dialoga con Guterres sobre situación en La Habana por bloqueo de EEUU

Canciller cubano dialoga con Guterres sobre situación en La Habana por bloqueo de EEUU

Sputnik Mundo

El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, tuvo una reunión con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, donde habló de... 27.09.2026, Sputnik Mundo

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De igual modo, Rodríguez agradeció a Guterres por "su permanente preocupación" ante los eventos que aquejan a La Habana. En su mensaje ante la Asamblea General, el canciller afirmó que "Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí".

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