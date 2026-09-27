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Canciller cubano dialoga con Guterres sobre situación en La Habana por bloqueo de EEUU
Canciller cubano dialoga con Guterres sobre situación en La Habana por bloqueo de EEUU
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El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, tuvo una reunión con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, donde habló de... 27.09.2026, Sputnik Mundo
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De igual modo, Rodríguez agradeció a Guterres por "su permanente preocupación" ante los eventos que aquejan a La Habana. En su mensaje ante la Asamblea General, el canciller afirmó que "Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí".
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Canciller cubano dialoga con Guterres sobre situación en La Habana por bloqueo de EEUU

03:15 GMT 27.09.2026
© Foto : X / @BrunoRguezPEl canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, y el secretario general de la ONU, António Guterres.
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, y el secretario general de la ONU, António Guterres. - Sputnik Mundo, 1920, 27.09.2026
© Foto : X / @BrunoRguezP
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El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, tuvo una reunión con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, donde habló de la isla caribeña y las secuelas de las acciones de Washington contra la mayor de las Antillas.
"Lo actualicé sobre la situación difícil en Cuba, resultado del bloqueo recrudecido, el cerco energético y las sanciones secundarias, a lo que se añaden las amenazas de agresión militar estadounidense, hechos que violan los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas y del Derecho Internacional", escribió en X, tras su participación en la Asamblea General de la ONU.
De igual modo, Rodríguez agradeció a Guterres por "su permanente preocupación" ante los eventos que aquejan a La Habana.
En su mensaje ante la Asamblea General, el canciller afirmó que "Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí".
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