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Chile registra caída de más de 90% en ingresos de migrantes irregulares
Chile registra caída de más de 90% en ingresos de migrantes irregulares
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El presidente chileno, José Antonio Kast, anunció el descenso en la entrada de personas indocumentadas al país sudamericano. 26.09.2026, Sputnik Mundo
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Esto se da después de que la Policía de Investigaciones (PDI) publicó los registros entregados por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) local, donde se observa que, en lo que va de este año, 286 personas indocumentadas ingresaron a la nación sudamericana. Esto representa una caída de 93%, en comparación con el mismo período de 2025."Los que votaron en contra o se abstuvieron en el proyecto para extender los plazos de detención hacen mucho más difícil nuestra tarea. Frente a [este tema], necesitamos unidad, no división. Espero que reconsideren su posición", subrayó Kast, esto en referencia al debate en el Congreso chileno sobre la legislación en la materia.
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Chile registra caída de más de 90% en ingresos de migrantes irregulares

21:30 GMT 26.09.2026
© AP Photo / Salvador MelendezJosé Antonio Kast, presidente electo de Chile
José Antonio Kast, presidente electo de Chile - Sputnik Mundo, 1920, 26.09.2026
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El presidente chileno, José Antonio Kast, anunció el descenso en la entrada de personas indocumentadas al país sudamericano.

"Datos, no palabras. El Plan Escudo Fronterizo ha tenido excelentes resultados en el control de la frontera, pero necesitamos más herramientas para combatir la inmigración ilegal en Chile", expresó en X.

Esto se da después de que la Policía de Investigaciones (PDI) publicó los registros entregados por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) local, donde se observa que, en lo que va de este año, 286 personas indocumentadas ingresaron a la nación sudamericana. Esto representa una caída de 93%, en comparación con el mismo período de 2025.
"Los que votaron en contra o se abstuvieron en el proyecto para extender los plazos de detención hacen mucho más difícil nuestra tarea. Frente a [este tema], necesitamos unidad, no división. Espero que reconsideren su posición", subrayó Kast, esto en referencia al debate en el Congreso chileno sobre la legislación en la materia.
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