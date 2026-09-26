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Chile registra caída de más de 90% en ingresos de migrantes irregulares

Chile registra caída de más de 90% en ingresos de migrantes irregulares

Sputnik Mundo

El presidente chileno, José Antonio Kast, anunció el descenso en la entrada de personas indocumentadas al país sudamericano. 26.09.2026, Sputnik Mundo

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Esto se da después de que la Policía de Investigaciones (PDI) publicó los registros entregados por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) local, donde se observa que, en lo que va de este año, 286 personas indocumentadas ingresaron a la nación sudamericana. Esto representa una caída de 93%, en comparación con el mismo período de 2025."Los que votaron en contra o se abstuvieron en el proyecto para extender los plazos de detención hacen mucho más difícil nuestra tarea. Frente a [este tema], necesitamos unidad, no división. Espero que reconsideren su posición", subrayó Kast, esto en referencia al debate en el Congreso chileno sobre la legislación en la materia.

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