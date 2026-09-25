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"No elegimos la guerra", afirma el mandatario iraní sobre la ofensiva de EEUU

"No elegimos la guerra", afirma el mandatario iraní sobre la ofensiva de EEUU

Sputnik Mundo

El presidente de la nación persa, Masoud Pezeshkián, aclaró ante un medio occidental quién fue realmente el que inició el conflicto contra Irán: Estados Unidos... 25.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-25T04:25+0000

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Las palabras de Pezeshkián se dan después de su participación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde mostró fotos de sus compatriotas asesinados durante la agresión de Washington y Tel Aviv contra su país.

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