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"No elegimos la guerra", afirma el mandatario iraní sobre la ofensiva de EEUU
"No elegimos la guerra", afirma el mandatario iraní sobre la ofensiva de EEUU
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El presidente de la nación persa, Masoud Pezeshkián, aclaró ante un medio occidental quién fue realmente el que inició el conflicto contra Irán: Estados Unidos... 25.09.2026, Sputnik Mundo
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"No elegimos la guerra", afirma el mandatario iraní sobre la ofensiva de EEUU

04:25 GMT 25.09.2026
© AP Photo / Seth WenigEl presidente de Irán, Masoud Pezeshkián.
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkián. - Sputnik Mundo, 1920, 25.09.2026
© AP Photo / Seth Wenig
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El presidente de la nación persa, Masoud Pezeshkián, aclaró ante un medio occidental quién fue realmente el que inició el conflicto contra Irán: Estados Unidos e Israel.

"No buscamos la guerra... Pero si desean seguir luchando contra nosotros, responderemos con firmeza y determinación", subrayó.

Las palabras de Pezeshkián se dan después de su participación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde mostró fotos de sus compatriotas asesinados durante la agresión de Washington y Tel Aviv contra su país.
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