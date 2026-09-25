"No elegimos la guerra", afirma el mandatario iraní sobre la ofensiva de EEUU

Las palabras de Pezeshkián se dan después de su participación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde mostró fotos de sus compatriotas asesinados durante la agresión de Washington y Tel Aviv contra su país.
Las palabras de Pezeshkián se dan después de su participación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde mostró fotos de sus compatriotas asesinados durante la agresión de Washington y Tel Aviv contra su país.
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).