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Cierran tres plantas químicas en el Reino Unido por el aumento del costo del gas
Cierran tres plantas químicas en el Reino Unido por el aumento del costo del gas
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La empresa británica Ineos anunció la paralización de sus tres plantas químicas por el aumento de los precios del gas. 23.09.2026, Sputnik Mundo
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"Ineos detiene sus tres plantas químicas ubicadas en la ciudad de Hull (este). Los precios del gas en Europa son 12 veces mayores que en Estados Unidos, y estas fábricas utilizan gas como materia prima y para generar energía", señaló la compañía en un comunicado.Según la nota, las plantas cerradas eran las últimas que producían en Europa acetilos, sustancias químicas que se usan en la producción de explosivos, detergentes, medicamentos, cosméticos y otros.La guerra de Estados Unidos contra Irán ha disparado los precios del petróleo y el gas en Europa.Los precios del gas en marzo subieron casi un 60% en comparación con febrero, superando la barrera de 600 dólares por cada mil metros cúbicos de gas. A inicios de mes, el valor llegó a 900 dólares y el 14 de septiembre rebasó los 1.000 dólares por tiempo limitado.
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Cierran tres plantas químicas en el Reino Unido por el aumento del costo del gas

07:25 GMT 23.09.2026
© AP Photo / Jean-Francois BadiasTerminal de gas en Obergailbach, este de Francia
Terminal de gas en Obergailbach, este de Francia - Sputnik Mundo, 1920, 23.09.2026
© AP Photo / Jean-Francois Badias
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La empresa británica Ineos anunció la paralización de sus tres plantas químicas por el aumento de los precios del gas.
"Ineos detiene sus tres plantas químicas ubicadas en la ciudad de Hull (este). Los precios del gas en Europa son 12 veces mayores que en Estados Unidos, y estas fábricas utilizan gas como materia prima y para generar energía", señaló la compañía en un comunicado.
Según la nota, las plantas cerradas eran las últimas que producían en Europa acetilos, sustancias químicas que se usan en la producción de explosivos, detergentes, medicamentos, cosméticos y otros.
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La guerra de Estados Unidos contra Irán ha disparado los precios del petróleo y el gas en Europa.
Los precios del gas en marzo subieron casi un 60% en comparación con febrero, superando la barrera de 600 dólares por cada mil metros cúbicos de gas. A inicios de mes, el valor llegó a 900 dólares y el 14 de septiembre rebasó los 1.000 dólares por tiempo limitado.
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