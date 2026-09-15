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Gobierno de Reino Unido se pronuncia en contra de la independencia en Escocia, Gales e Irlanda del Norte

Gobierno de Reino Unido se pronuncia en contra de la independencia en Escocia, Gales e Irlanda del Norte

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Andy Burnham, primer ministro del Reino Unido, rechazó la posibilidad de aprobar nuevos referendos de independencia en Escocia, Gales e Irlanda del Norte, de... 15.09.2026, Sputnik Mundo

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Asimismo, un portavoz de Burnham afirmó que se priorizará resolver los problemas económicos y el costo de vida por encima de debates constitucionales o procesos independentistas. Esto se da a conocer después de que los líderes de las tres naciones firmaran un memorando sobre el derecho a la autodeterminación.Los gobernantes de los tres territorios instaron a la Administración laborista "a preparar, planificar y facilitar los cambios constitucionales" que permitan su objetivo.

https://noticiaslatam.lat/20260914/escocia-gales-e-irlanda-del-norte-formalizan-su-intencion-de-independizarse-del-reino-unido-1175060820.html

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