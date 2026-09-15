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Gobierno de Reino Unido se pronuncia en contra de la independencia en Escocia, Gales e Irlanda del Norte
Gobierno de Reino Unido se pronuncia en contra de la independencia en Escocia, Gales e Irlanda del Norte
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Andy Burnham, primer ministro del Reino Unido, rechazó la posibilidad de aprobar nuevos referendos de independencia en Escocia, Gales e Irlanda del Norte, de... 15.09.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, un portavoz de Burnham afirmó que se priorizará resolver los problemas económicos y el costo de vida por encima de debates constitucionales o procesos independentistas. Esto se da a conocer después de que los líderes de las tres naciones firmaran un memorando sobre el derecho a la autodeterminación.Los gobernantes de los tres territorios instaron a la Administración laborista "a preparar, planificar y facilitar los cambios constitucionales" que permitan su objetivo.
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Gobierno de Reino Unido se pronuncia en contra de la independencia en Escocia, Gales e Irlanda del Norte

04:13 GMT 15.09.2026
© AP Photo / Kin CheungAndy Burnham, primer ministro de Reino Unido
Andy Burnham, primer ministro de Reino Unido - Sputnik Mundo, 1920, 15.09.2026
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Andy Burnham, primer ministro del Reino Unido, rechazó la posibilidad de aprobar nuevos referendos de independencia en Escocia, Gales e Irlanda del Norte, de acuerdo con un posicionamiento citado por la prensa occidental. En ese sentido, reafirmó su compromiso con la unión y sostuvo que el país funciona mejor mediante valores compartidos.
Asimismo, un portavoz de Burnham afirmó que se priorizará resolver los problemas económicos y el costo de vida por encima de debates constitucionales o procesos independentistas.
Escocia, Gales e Irlanda del Norte formalizan su intención de independizarse del Reino Unido - Sputnik Mundo, 1920, 14.09.2026
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Escocia, Gales e Irlanda del Norte formalizan su intención de independizarse del Reino Unido
ayer, 22:13 GMT
Esto se da a conocer después de que los líderes de las tres naciones firmaran un memorando sobre el derecho a la autodeterminación.

Los gobernantes de los tres territorios instaron a la Administración laborista "a preparar, planificar y facilitar los cambios constitucionales" que permitan su objetivo.
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