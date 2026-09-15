Gobierno de Reino Unido se pronuncia en contra de la independencia en Escocia, Gales e Irlanda del Norte

Asimismo, un portavoz de Burnham afirmó que se priorizará resolver los problemas económicos y el costo de vida por encima de debates constitucionales o procesos independentistas. Esto se da a conocer después de que los líderes de las tres naciones firmaran un memorando sobre el derecho a la autodeterminación.Los gobernantes de los tres territorios instaron a la Administración laborista "a preparar, planificar y facilitar los cambios constitucionales" que permitan su objetivo.
Andy Burnham, primer ministro del Reino Unido, rechazó la posibilidad de aprobar nuevos referendos de independencia en Escocia, Gales e Irlanda del Norte, de acuerdo con un posicionamiento citado por la prensa occidental. En ese sentido, reafirmó su compromiso con la unión y sostuvo que el país funciona mejor mediante valores compartidos.
Asimismo, un portavoz de Burnham afirmó que se priorizará resolver los problemas económicos y el costo de vida por encima de debates constitucionales o procesos independentistas.