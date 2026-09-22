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¿Cuál es el 'talón de Aquiles' en el combate de los ciberataques en la UE?

¿Cuál es el 'talón de Aquiles' en el combate de los ciberataques en la UE?

Sputnik Mundo

El intercambio deficiente de información sobre ciberataques entre los países de la UE resta eficacia al sistema común para combatir estas amenazas, según... 22.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-22T07:08+0000

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"A juicio de los auditores, el talón de Aquiles de todo el sistema es el insuficiente intercambio de información", señala el informe. Los auditores añadieron que, durante un incidente cibernético grave, resulta especialmente importante contar con información oportuna que permita tomar medidas. Asimismo, desde 2016, ningún país de la UE ha notificado un incidente cibernético "a gran escala", a pesar de que, según las normas de la UE, esta categoría abarca los ataques que afectan al menos a dos Estados miembros. Los auditores atribuyen el problema, entre otras cosas, a la legislación nacional de seguridad, que obstaculiza el intercambio de datos entre países. A modo de ejemplo, el Tribunal de Cuentas citó un ciberataque sufrido en septiembre de 2025 por un proveedor de servicios informáticos del sector de la aviación, el cual interrumpió las operaciones en aeropuertos de Londres, Bruselas, Berlín, Dublín y otras ciudades europeas. Pese al carácter transfronterizo del incidente, ninguno de los países afectados notificó lo ocurrido a la Agencia de Ciberseguridad de la UE ni a otros Estados miembros. La UE está aumentando el gasto en ciberseguridad: el presupuesto para el periodo 2021-2027 destina 1.400 millones de euros (1.600 millones de dólares) a estos fines. Los auditores señalaron que, si bien la cooperación entre países ha mejorado, los mecanismos creados aún no funcionan con la eficacia necesaria. En julio, la Comisión Europea presentó recursos ante el Tribunal de Justicia de la UE contra Francia, Irlanda, los Países Bajos y España por no adaptar su legislación nacional a los requisitos europeos sobre el intercambio de información en materia de ciberseguridad.

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