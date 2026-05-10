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Los nuevos modelos de IA en EEUU elevan los riesgos de ciberataques, alerta el FMI
Los nuevos modelos de IA en EEUU elevan los riesgos de ciberataques, alerta el FMI
Sputnik Mundo
Según advirtió el Fondo Monetario Internacional en una publicación en su blog oficial, el avance de herramientas avanzadas de inteligencia artificial —como el... 10.05.2026, Sputnik Mundo
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Esta capacidad, señalan, eleva el riesgo de ciberataques a la categoría de "choque macrofinanciero", con el potencial de comprometer la intermediación de pagos y la confianza en el sistema bancario a escala internacional.La institución destacó que esta tecnología aumenta la probabilidad de "fallos correlacionados", donde múltiples instituciones financieras podrían verse afectadas simultáneamente al compartirse debilidades en sistemas operativos y navegadores ampliamente utilizados.El FMI calificó como "inevitable" que se produzcan brechas en las defensas cibernéticas de los bancos debido a la velocidad con la que la IA escala la detección de fallas.Además, el organismo financiero expresó su preocupación por la brecha de seguridad que genera el despliegue limitado de estas herramientas, actualmente restringido a un grupo selecto de organizaciones mayoritariamente estadounidenses.Mientras entidades como JPMorgan Chase, Amazon y Microsoft han tenido acceso previo para parchear sus sistemas, apunta el organismo, muchos bancos en economías emergentes y en desarrollo permanecen desprotegidos.
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Los nuevos modelos de IA en EEUU elevan los riesgos de ciberataques, alerta el FMI
Según advirtió el Fondo Monetario Internacional en una publicación en su blog oficial, el avance de herramientas avanzadas de inteligencia artificial —como el modelo Claude Mythos, de la empresa Anthropic— permite reducir drásticamente el tiempo y el costo que se requiere para identificar y explotar vulnerabilidades informáticas.
Esta capacidad, señalan, eleva el riesgo de ciberataques a la categoría de "choque macrofinanciero", con el potencial de comprometer la intermediación de pagos y la confianza en el sistema bancario a escala internacional.
La institución destacó que esta tecnología aumenta la probabilidad de "fallos correlacionados", donde múltiples instituciones financieras podrían verse afectadas simultáneamente al compartirse debilidades en sistemas operativos y navegadores ampliamente utilizados.
El FMI calificó como "inevitable" que se produzcan brechas en las defensas cibernéticas de los bancos debido a la velocidad con la que la IA escala la detección de fallas.
Además, el organismo financiero expresó su preocupación por la brecha de seguridad que genera el despliegue limitado de estas herramientas, actualmente restringido a un grupo selecto de organizaciones mayoritariamente estadounidenses.
Mientras entidades como JPMorgan Chase, Amazon y Microsoft han tenido acceso previo para parchear sus sistemas, apunta el organismo, muchos bancos en economías emergentes y en desarrollo permanecen desprotegidos.
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