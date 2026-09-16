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"México no se doblega, arrodilla o vende", asegura Sheinbaum
"México no se doblega, arrodilla o vende", asegura Sheinbaum
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La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó que la nación latinoamericana nunca estará bajo las órdenes de otro país. 16.09.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, la mandataria resaltó que el pueblo mexicano "es noble, valiente y trabajador" y que el Estado no se explica "sin su lucha constante por la soberanía".Previamente, Sheinbaum resaltó que la lucha de Independencia se forjó "con la resistencia indígena que durante tres siglos de colonia defendió su lengua, su cultura, su forma de vida y organización. Así, nuestra independencia surgió como una causa popular".
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"México no se doblega, arrodilla o vende", asegura Sheinbaum

20:30 GMT 16.09.2026
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.
 La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. - Sputnik Mundo, 1920, 16.09.2026
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La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó que la nación latinoamericana nunca estará bajo las órdenes de otro país.
"México no será nunca colonia, ni protectorado de nadie. México no se doblega, no se arrodilla y nunca se vende", dijo durante su discurso en el desfile que conmemora el inicio de la Independencia nacional.
Asimismo, la mandataria resaltó que el pueblo mexicano "es noble, valiente y trabajador" y que el Estado no se explica "sin su lucha constante por la soberanía".
Previamente, Sheinbaum resaltó que la lucha de Independencia se forjó "con la resistencia indígena que durante tres siglos de colonia defendió su lengua, su cultura, su forma de vida y organización. Así, nuestra independencia surgió como una causa popular".
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