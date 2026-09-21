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Sheinbaum insiste en que injerencia de EEUU desató ola de violencia en Sinaloa

Sheinbaum insiste en que injerencia de EEUU desató ola de violencia en Sinaloa

Sputnik Mundo

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo que son las autoridades nacionales quienes deben garantizar la seguridad en el país, y no agencias o entidades... 21.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-21T22:48+0000

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Sus declaraciones se relacionan con la crisis de seguridad que se vive en ese estado fronterizo de México a raíz de la captura y traslado a EEUU del capo Ismael Mayo Zambada, en circunstancias que, hasta ahora, no han sido esclarecidas.

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