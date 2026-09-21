Sheinbaum insiste en que injerencia de EEUU desató ola de violencia en Sinaloa

Sus declaraciones se relacionan con la crisis de seguridad que se vive en ese estado fronterizo de México a raíz de la captura y traslado a EEUU del capo Ismael Mayo Zambada, en circunstancias que, hasta ahora, no han sido esclarecidas.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo que son las autoridades nacionales quienes deben garantizar la seguridad en el país, y no agencias o entidades extranjeras, en medio de fuertes críticas del Gobierno de México contra Washington por lo que denuncia como acciones de injerencia.
"Sinaloa es una demostración que el injerencismo provocó, con el rompimiento de un grupo delictivo, provocó la situación que hoy tenemos", comentó la mandataria en conferencia de prensa.
Sus declaraciones se relacionan con la crisis de seguridad que se vive en ese estado fronterizo de México a raíz de la captura y traslado a EEUU del capo Ismael Mayo Zambada, en circunstancias que, hasta ahora, no han sido esclarecidas.
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