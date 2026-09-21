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Gigantes tecnológicos de EEUU facilitaron estafas telefónicas desde Ucrania, denuncia Moscú
Gigantes tecnológicos de EEUU facilitaron estafas telefónicas desde Ucrania, denuncia Moscú
Sputnik Mundo
La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, acusó a las grandes tecnológicas de Estados Unidos de haber proporcionado apoyo a los centros de estafas... 21.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-21T08:45+0000
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En una entrevista con Sputnik, Zajárova recordó que Rusia avisó en 2020 y 2021 a la Interpol del aumento de estafas telefónicas desde Ucrania, pero Occidente prefirió hacer caso omiso.Previamente, el vicecanciller ruso Dmitri Liubinski afirmó que funcionarios y jefes militares en Ucrania patrocinan los centros de estafas telefónicas cuyos beneficios se estiman en miles de millones de dólares. Ese dinero, según Liubinski, se destina a las necesidades del Ejército ucraniano o de las élites en Kiev.* La actividad de Meta está prohibida en Rusia por extremista.
https://noticiaslatam.lat/20260918/esta-preparada-la-otan-para-la-guerra-del-futuro-el-conflicto-en-ucrania-lo-pone-en-duda-1175094536.html
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rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, eeuu, maría zajárova, occidente, interpol, 🛡️ zonas de conflicto
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, eeuu, maría zajárova, occidente, interpol, 🛡️ zonas de conflicto

Gigantes tecnológicos de EEUU facilitaron estafas telefónicas desde Ucrania, denuncia Moscú

08:45 GMT 21.09.2026
© Sputnik / Sergey Guneev / Acceder al contenido multimediaMaría Zajárova, portavoz de la Cancillería rusa
María Zajárova, portavoz de la Cancillería rusa - Sputnik Mundo, 1920, 21.09.2026
© Sputnik / Sergey Guneev
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La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, acusó a las grandes tecnológicas de Estados Unidos de haber proporcionado apoyo a los centros de estafas telefónicas que operan desde el territorio de Ucrania.
En una entrevista con Sputnik, Zajárova recordó que Rusia avisó en 2020 y 2021 a la Interpol del aumento de estafas telefónicas desde Ucrania, pero Occidente prefirió hacer caso omiso.
"Es un secreto a voces que algunas naciones como EEUU, Países Bajos, Estonia, Alemania y otros, y los gigantes tecnológicos estadounidenses como Microsoft, Google, Meta* y demás, siguieron apoyando la actividad ilegal de los centros de llamadas ucranianos, y prestando asistencia financiera y tecnológica a esas estructuras criminales que obran en contra de la infraestructura de nuestro país", declaró la portavoz.
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Previamente, el vicecanciller ruso Dmitri Liubinski afirmó que funcionarios y jefes militares en Ucrania patrocinan los centros de estafas telefónicas cuyos beneficios se estiman en miles de millones de dólares. Ese dinero, según Liubinski, se destina a las necesidades del Ejército ucraniano o de las élites en Kiev.
* La actividad de Meta está prohibida en Rusia por extremista.
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