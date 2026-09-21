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La OMS advierte falta de preparación mundial ante pandemias e insta a buscar soluciones concretas
La OMS advierte falta de preparación mundial ante pandemias e insta a buscar soluciones concretas
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El mundo no está preparado para las pandemias, alertó el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Por lo... 21.09.2026, Sputnik Mundo
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El jefe de la OMS recordó que en los próximos días los líderes mundiales se reunirán en la Asamblea General de la ONU en Nueva York para reafirmar sus compromisos con la prevención, la preparación y la respuesta ante pandemias.De acuerdo con Ghebreyesus, la preparación para las pandemias implica:El director general de la OMS hizo hincapié en que los líderes deben finalizar el anexo sobre el acceso a los patógenos y la distribución de beneficios del Acuerdo sobre Pandemias."Lo que es todavía más importante es lo que ocurre después de la Asamblea General, cuando los dirigentes regresan a sus países y convierten los compromisos políticos en acciones concretas", cerró.
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La OMS advierte falta de preparación mundial ante pandemias e insta a buscar soluciones concretas

18:28 GMT 21.09.2026
© Foto : Portal web de la OMSOrganización Mundial de la Salud
Organización Mundial de la Salud - Sputnik Mundo, 1920, 21.09.2026
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El mundo no está preparado para las pandemias, alertó el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Por lo tanto, en la próxima Asamblea General de la ONU los líderes mundiales deben acordar acciones concretas, destacó.

"El mundo sigue sin estar lo suficientemente preparado. Se requieren medidas concretas, cuantificables y urgentes para subsanar las deficiencias", declaró Ghebreyesus.

El jefe de la OMS recordó que en los próximos días los líderes mundiales se reunirán en la Asamblea General de la ONU en Nueva York para reafirmar sus compromisos con la prevención, la preparación y la respuesta ante pandemias.
De acuerdo con Ghebreyesus, la preparación para las pandemias implica:
Desarrollar y fortalecer la capacidad a nivel local y nacional mediante una mejor vigilancia epidemiológica, laboratorios, sistemas de alerta temprana, así como prevención y control de infecciones.
Invertir en la preparación y en sistemas de salud resilientes, basados en la atención primaria y la cobertura universal, que garanticen los servicios esenciales durante las emergencias.
Solidaridad y equidad en el acceso a productos, herramientas y recursos.
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El director general de la OMS hizo hincapié en que los líderes deben finalizar el anexo sobre el acceso a los patógenos y la distribución de beneficios del Acuerdo sobre Pandemias.
"Lo que es todavía más importante es lo que ocurre después de la Asamblea General, cuando los dirigentes regresan a sus países y convierten los compromisos políticos en acciones concretas", cerró.
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