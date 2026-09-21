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La OMS advierte falta de preparación mundial ante pandemias e insta a buscar soluciones concretas

La OMS advierte falta de preparación mundial ante pandemias e insta a buscar soluciones concretas

Sputnik Mundo

El mundo no está preparado para las pandemias, alertó el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Por lo... 21.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-21T18:28+0000

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El jefe de la OMS recordó que en los próximos días los líderes mundiales se reunirán en la Asamblea General de la ONU en Nueva York para reafirmar sus compromisos con la prevención, la preparación y la respuesta ante pandemias.De acuerdo con Ghebreyesus, la preparación para las pandemias implica:El director general de la OMS hizo hincapié en que los líderes deben finalizar el anexo sobre el acceso a los patógenos y la distribución de beneficios del Acuerdo sobre Pandemias."Lo que es todavía más importante es lo que ocurre después de la Asamblea General, cuando los dirigentes regresan a sus países y convierten los compromisos políticos en acciones concretas", cerró.

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