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"Si alguien violó la ley, se debe proceder": Sheinbaum tras diálogo con gobernadora ligada a caso CIA en México

"Si alguien violó la ley, se debe proceder": Sheinbaum tras diálogo con gobernadora ligada a caso CIA en México

Sputnik Mundo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo un encuentro con la mandataria local de Chihuahua (norte), Maru Campos, para charlar sobre la presunta... 20.09.2026, Sputnik Mundo

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Mientras tanto, la Fiscalía General de México investiga si hubo participación de agentes estadounidenses en el desmantelamiento de un 'narcolaboratorio' en Chihuahua, bajo el supuesto visto bueno de Campos, quien nunca informó a las autoridades federales sobre la presencia de personal de la CIA.

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