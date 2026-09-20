"Si alguien violó la ley, se debe proceder": Sheinbaum tras diálogo con gobernadora ligada a caso CIA en México

Mientras tanto, la Fiscalía General de México investiga si hubo participación de agentes estadounidenses en el desmantelamiento de un 'narcolaboratorio' en Chihuahua, bajo el supuesto visto bueno de Campos, quien nunca informó a las autoridades federales sobre la presencia de personal de la CIA.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo un encuentro con la mandataria local de Chihuahua (norte), Maru Campos, para charlar sobre la presunta autorización—sin permiso del Ejecutivo— de operaciones de varios agentes estadounidenses contra el narcotráfico en la Sierra Tarahumara.
Mientras tanto, la Fiscalía General de México investiga si hubo participación de agentes estadounidenses en el desmantelamiento de un 'narcolaboratorio' en Chihuahua, bajo el supuesto visto bueno de Campos, quien nunca informó a las autoridades federales sobre la presencia de personal de la CIA.
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