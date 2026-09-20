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"Si alguien violó la ley, se debe proceder": Sheinbaum tras diálogo con gobernadora ligada a caso CIA en México
"Si alguien violó la ley, se debe proceder": Sheinbaum tras diálogo con gobernadora ligada a caso CIA en México
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo un encuentro con la mandataria local de Chihuahua (norte), Maru Campos, para charlar sobre la presunta... 20.09.2026, Sputnik Mundo
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Mientras tanto, la Fiscalía General de México investiga si hubo participación de agentes estadounidenses en el desmantelamiento de un 'narcolaboratorio' en Chihuahua, bajo el supuesto visto bueno de Campos, quien nunca informó a las autoridades federales sobre la presencia de personal de la CIA.
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"Si alguien violó la ley, se debe proceder": Sheinbaum tras diálogo con gobernadora ligada a caso CIA en México

01:35 GMT 20.09.2026
© Foto : Cortesía del Gobierno de MéxicoClaudia Sheinbaum, presidenta de México
Claudia Sheinbaum, presidenta de México - Sputnik Mundo, 1920, 20.09.2026
© Foto : Cortesía del Gobierno de México
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo un encuentro con la mandataria local de Chihuahua (norte), Maru Campos, para charlar sobre la presunta autorización—sin permiso del Ejecutivo— de operaciones de varios agentes estadounidenses contra el narcotráfico en la Sierra Tarahumara.

"Hablamos de la coordinación que es importante siempre entre el Gobierno federal y un estado de la República, particularmente Chihuahua (...) Le comenté que, en caso de que haya habido una violación a alguna ley, tiene que procederse. Ella estuvo de acuerdo", resaltó a la prensa en su viaje a la entidad.

Mientras tanto, la Fiscalía General de México investiga si hubo participación de agentes estadounidenses en el desmantelamiento de un 'narcolaboratorio' en Chihuahua, bajo el supuesto visto bueno de Campos, quien nunca informó a las autoridades federales sobre la presencia de personal de la CIA.
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