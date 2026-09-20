Investigan en México la presunta filtración de millones de registros de usuarios de una aerolínea

De acuerdo con las autoridades, los mismos contendrían nombre completo, correo electrónico, teléfono, celular, fecha de nacimiento y fecha de alta."Esta autoridad obtuvo una muestra de 100.092 registros con esos mismos campos, entre los que se identificaron nombres de diversas personas, incluidas personas servidoras públicas y figuras públicas", detalló la dependencia en su boletín.Las autoridades detallaron que se analizarán los datos obtenidos durante el monitoreo con el fin de iniciar una investigación que permita determinar la presunta responsabilidad sobre las bases comprometidas.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó mediante un comunicado que se detectó una publicación en la aplicación de mensajería Telegram en la que se ofrecía una base de datos con presumiblemente más de 15 millones de registros de usuarios de Aeroméxico.
De acuerdo con las autoridades, los mismos contendrían nombre completo, correo electrónico, teléfono, celular, fecha de nacimiento y fecha de alta.
"Esta autoridad obtuvo una muestra de 100.092 registros con esos mismos campos, entre los que se identificaron nombres de diversas personas, incluidas personas servidoras públicas y figuras públicas", detalló la dependencia en su boletín.
Las autoridades detallaron que se analizarán los datos obtenidos durante el monitoreo con el fin de iniciar una investigación que permita determinar la presunta responsabilidad sobre las bases comprometidas.
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