https://noticiaslatam.lat/20260920/investigan-en-mexico-la-presunta-filtracion-de-millones-de-registros-de-usuarios-de-una-aerolinea-1175133344.html

Investigan en México la presunta filtración de millones de registros de usuarios de una aerolínea

Investigan en México la presunta filtración de millones de registros de usuarios de una aerolínea

Sputnik Mundo

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó mediante un comunicado que se detectó una publicación en la aplicación de mensajería Telegram en la que se... 20.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-20T22:42+0000

2026-09-20T22:42+0000

2026-09-20T22:42+0000

américa latina

telegram

aeroméxico

méxico

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/0a/1160362573_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_91ebdebad2e047a811a3b41e2a3e864a.jpg

De acuerdo con las autoridades, los mismos contendrían nombre completo, correo electrónico, teléfono, celular, fecha de nacimiento y fecha de alta."Esta autoridad obtuvo una muestra de 100.092 registros con esos mismos campos, entre los que se identificaron nombres de diversas personas, incluidas personas servidoras públicas y figuras públicas", detalló la dependencia en su boletín.Las autoridades detallaron que se analizarán los datos obtenidos durante el monitoreo con el fin de iniciar una investigación que permita determinar la presunta responsabilidad sobre las bases comprometidas.

https://noticiaslatam.lat/20260920/si-alguien-violo-la-ley-se-debe-proceder-sheinbaum-tras-dialogo-con-gobernadora-ligada-a-caso-cia-1175121359.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

telegram, aeroméxico, méxico