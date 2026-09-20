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El partido oficialista Rusia Unida lidera el recuento preliminar, informa la Comisión Electoral Central rusa
El partido oficialista Rusia Unida lidera el recuento preliminar, informa la Comisión Electoral Central rusa
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La Comisión Electoral Central de Rusia anunció los resultados preliminares de las elecciones a la Duma Estatal luego de tres días de votación. Con el 13,88% de... 20.09.2026, Sputnik Mundo
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Según los resultados del recuento del 13,88% de las actas electorales escrutadas hasta el momento, el Partido Comunista de la Federación de Rusia (KPRF, por sus siglas en ruso) ocupa provisionalmente el segundo puesto con un 13,67% de los votos en las elecciones, al tiempo que el Partido Liberal-Demócrata de Rusia (LDPR, por sus siglas en ruso) obtiene un 9,27%. Asimismo, el partido Gente Nueva recibe el 7,96% de los votos y el partido Rusia Justa se hace con el quinto lugar con el 5,16% de los votos.Del 18 al 20 de septiembre se celebraron en Rusia las elecciones para renovar los 450 escaños de la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento), junto a varios comicios regionales.
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El partido oficialista Rusia Unida lidera el recuento preliminar, informa la Comisión Electoral Central rusa

18:21 GMT 20.09.2026 (actualizado: 18:36 GMT 20.09.2026)
© Sputnik / Alexandr KriazhevVotación en un centro electoral en las elecciones a la Duma Estatal de Rusia de la novena legislatura
Votación en un centro electoral en las elecciones a la Duma Estatal de Rusia de la novena legislatura - Sputnik Mundo, 1920, 20.09.2026
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La Comisión Electoral Central de Rusia anunció los resultados preliminares de las elecciones a la Duma Estatal luego de tres días de votación. Con el 13,88% de las papeletas escrutadas, el partido oficialista Rusia Unida lidera los comicios con el 57,54% de los votos.

"La votación en todos los niveles electorales de todo el país, incluida [la ciudad de] Kaliningrado, ha concluido", declaró la presidenta de la Comisión Electoral Central de Rusia, Ela Pamfílova.

Según los resultados del recuento del 13,88% de las actas electorales escrutadas hasta el momento, el Partido Comunista de la Federación de Rusia (KPRF, por sus siglas en ruso) ocupa provisionalmente el segundo puesto con un 13,67% de los votos en las elecciones, al tiempo que el Partido Liberal-Demócrata de Rusia (LDPR, por sus siglas en ruso) obtiene un 9,27%. Asimismo, el partido Gente Nueva recibe el 7,96% de los votos y el partido Rusia Justa se hace con el quinto lugar con el 5,16% de los votos.
Del 18 al 20 de septiembre se celebraron en Rusia las elecciones para renovar los 450 escaños de la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento), junto a varios comicios regionales.
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