https://noticiaslatam.lat/20260920/el-partido-oficialista-rusia-unida-lidera-el-recuento-preliminar-informa-la-comision-electoral-1175126983.html

El partido oficialista Rusia Unida lidera el recuento preliminar, informa la Comisión Electoral Central rusa

El partido oficialista Rusia Unida lidera el recuento preliminar, informa la Comisión Electoral Central rusa

Sputnik Mundo

La Comisión Electoral Central de Rusia anunció los resultados preliminares de las elecciones a la Duma Estatal luego de tres días de votación. Con el 13,88% de... 20.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-20T18:21+0000

2026-09-20T18:21+0000

2026-09-20T18:36+0000

internacional

rusia

🌍 europa

elecciones

comisión electoral central de rusia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/14/1175127047_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_00196e62c2093b5c5fc37476eb7bab83.jpg

Según los resultados del recuento del 13,88% de las actas electorales escrutadas hasta el momento, el Partido Comunista de la Federación de Rusia (KPRF, por sus siglas en ruso) ocupa provisionalmente el segundo puesto con un 13,67% de los votos en las elecciones, al tiempo que el Partido Liberal-Demócrata de Rusia (LDPR, por sus siglas en ruso) obtiene un 9,27%. Asimismo, el partido Gente Nueva recibe el 7,96% de los votos y el partido Rusia Justa se hace con el quinto lugar con el 5,16% de los votos.Del 18 al 20 de septiembre se celebraron en Rusia las elecciones para renovar los 450 escaños de la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento), junto a varios comicios regionales.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, 🌍 europa, elecciones, comisión electoral central de rusia