https://noticiaslatam.lat/20260919/sin-lider-unico-asi-se-diferencian-la-ocs-y-los-brics-de-la-otan-segun-un-experto-1175118380.html
Sin líder único: así se diferencian la OCS y los BRICS de la OTAN, según un experto
Sin líder único: así se diferencian la OCS y los BRICS de la OTAN, según un experto
Sputnik Mundo
La Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), los BRICS y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) contribuyen a formar un nuevo modelo de... 19.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-19T16:22+0000
2026-09-19T16:22+0000
2026-09-19T16:22+0000
internacional
política
organización de cooperación de shanghái (ocs)
brics
otan
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/13/1175117380_0:1:1671:941_1920x0_80_0_0_976cc46227f5f0189a82db50c4b59e5b.png
Según él, el nuevo multilateralismo está comenzando a desarrollarse, aunque dicho proceso efectivamente se enfrenta a ciertas dificultades y contratiempos. En organizaciones como la OCS, los BRICS y el APEC, no se trata de un multilateralismo basado en un solo líder, como ocurre en la OTAN, que "formalmente es una estructura multilateral, pero que, en la práctica, es en gran medida un instrumento de la política estadounidense", enfatizó el experto.Anteriormente, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en el marco de la XVIII Cumbre de los BRICS, calificó al grupo como una de las principales fuerzas impulsoras del fortalecimiento de una verdadera multipolaridad en las relaciones internacionales.El mandatario ruso aseveró que para muchos países resultan atractivos los valores y principios que defienden los miembros del bloque, entre ellos la búsqueda de soluciones consensuadas a los problemas, basada en el derecho internacional y en las disposiciones fundamentales de la Carta de la ONU.
https://noticiaslatam.lat/20260915/el-grupo-brics-es-la-voz-principal-del-sur-global-en-los-asuntos-mundiales-dice-canciller-de-brasil-1175063530.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/13/1175117380_208:0:1463:941_1920x0_80_0_0_552363623ef9d5fb2733e8333e84d742.png
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
política, organización de cooperación de shanghái (ocs), brics, otan
política, organización de cooperación de shanghái (ocs), brics, otan
Sin líder único: así se diferencian la OCS y los BRICS de la OTAN, según un experto
La Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), los BRICS y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) contribuyen a formar un nuevo modelo de multilateralismo, diferente del que propone la OTAN, señaló a Sputnik el experto del Club Internacional de Debates Valdái, Andréi Kortunov.
Según él, el nuevo multilateralismo está comenzando a desarrollarse, aunque dicho proceso efectivamente se enfrenta a ciertas dificultades y contratiempos.
"Vemos un multilateralismo en el que no existe una jerarquía, no hay líderes ni subordinados y todas las decisiones se toman por consenso. Esto nos permite ser moderadamente optimistas respecto al futuro", sostuvo.
En organizaciones como la OCS, los BRICS y el APEC, no se trata de un multilateralismo basado en un solo líder, como ocurre en la OTAN, que "formalmente es una estructura multilateral, pero que, en la práctica, es en gran medida un instrumento de la política estadounidense", enfatizó el experto.
Anteriormente, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en el marco de la XVIII Cumbre de los BRICS,
calificó al grupo como una de las principales fuerzas impulsoras del fortalecimiento de una verdadera multipolaridad en las relaciones internacionales.
El mandatario ruso aseveró que para muchos países resultan atractivos los valores y principios que defienden los miembros del bloque, entre ellos la búsqueda de soluciones consensuadas a los problemas, basada en el derecho internacional y en las disposiciones fundamentales de la Carta de la ONU.
15 de septiembre, 04:24 GMT