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Sin líder único: así se diferencian la OCS y los BRICS de la OTAN, según un experto

Sin líder único: así se diferencian la OCS y los BRICS de la OTAN, según un experto

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La Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), los BRICS y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) contribuyen a formar un nuevo modelo de... 19.09.2026, Sputnik Mundo

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Según él, el nuevo multilateralismo está comenzando a desarrollarse, aunque dicho proceso efectivamente se enfrenta a ciertas dificultades y contratiempos. En organizaciones como la OCS, los BRICS y el APEC, no se trata de un multilateralismo basado en un solo líder, como ocurre en la OTAN, que "formalmente es una estructura multilateral, pero que, en la práctica, es en gran medida un instrumento de la política estadounidense", enfatizó el experto.Anteriormente, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en el marco de la XVIII Cumbre de los BRICS, calificó al grupo como una de las principales fuerzas impulsoras del fortalecimiento de una verdadera multipolaridad en las relaciones internacionales.El mandatario ruso aseveró que para muchos países resultan atractivos los valores y principios que defienden los miembros del bloque, entre ellos la búsqueda de soluciones consensuadas a los problemas, basada en el derecho internacional y en las disposiciones fundamentales de la Carta de la ONU.

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