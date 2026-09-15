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El grupo BRICS es "la voz principal del sur global en los asuntos mundiales", dice canciller de Brasil

El grupo BRICS es "la voz principal del sur global en los asuntos mundiales", dice canciller de Brasil

Sputnik Mundo

Mauro Vieira, ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, señaló en diálogo con Sputnik India tras la cumbre del grupo BRICS en Nueva Delhi que el bloque cuenta... 15.09.2026, Sputnik Mundo

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Sobre la cumbre, el canciller brasileño destacó los avances del grupo e hizo énfasis en la continuidad de las propuestas que se han presentado ante los miembros. "Nos presentamos como un bloque unido y maduro y, durante esta presidencia liderada por la India, hemos logrado construir consensos sobre todos los temas, incluidos los más controvertidos", añadió.

https://noticiaslatam.lat/20260914/los-brics-desafian-el-predominio-de-occidente-y-avanzan-hacia-un-mundo-multipolar--1175060420.html

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