Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260915/el-grupo-brics-es-la-voz-principal-del-sur-global-en-los-asuntos-mundiales-dice-canciller-de-brasil-1175063530.html
El grupo BRICS es "la voz principal del sur global en los asuntos mundiales", dice canciller de Brasil
El grupo BRICS es "la voz principal del sur global en los asuntos mundiales", dice canciller de Brasil
Sputnik Mundo
Mauro Vieira, ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, señaló en diálogo con Sputnik India tras la cumbre del grupo BRICS en Nueva Delhi que el bloque cuenta... 15.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-15T04:24+0000
2026-09-15T04:24+0000
internacional
mauro vieira
la india
brasil
brics
política
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/16/1158432636_0:0:2690:1514_1920x0_80_0_0_349e3d3befbaf38c040b4e05dec63237.jpg
Sobre la cumbre, el canciller brasileño destacó los avances del grupo e hizo énfasis en la continuidad de las propuestas que se han presentado ante los miembros. "Nos presentamos como un bloque unido y maduro y, durante esta presidencia liderada por la India, hemos logrado construir consensos sobre todos los temas, incluidos los más controvertidos", añadió.
https://noticiaslatam.lat/20260914/los-brics-desafian-el-predominio-de-occidente-y-avanzan-hacia-un-mundo-multipolar--1175060420.html
la india
brasil
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/16/1158432636_0:0:2690:2018_1920x0_80_0_0_ed32d9a7072bec6580fbad67a280e7f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mauro vieira, la india, brasil, brics, política
mauro vieira, la india, brasil, brics, política

El grupo BRICS es "la voz principal del sur global en los asuntos mundiales", dice canciller de Brasil

04:24 GMT 15.09.2026
© Sputnik / brics-russia2024.ru / Acceder al contenido multimediaLa llegada a la ciudad rusa de Kazán del ministro de relaciones exteriores de Brasil, Mauro Vieira
La llegada a la ciudad rusa de Kazán del ministro de relaciones exteriores de Brasil, Mauro Vieira - Sputnik Mundo, 1920, 15.09.2026
© Sputnik / brics-russia2024.ru
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Mauro Vieira, ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, señaló en diálogo con Sputnik India tras la cumbre del grupo BRICS en Nueva Delhi que el bloque cuenta con una agenda clara cuyo fin es promover la cooperación entre sus integrantes en distintos ámbitos, así como para liderar el debate sobre la necesaria reforma al sistema multilateral.
"La realidad de un mundo en crisis nos confronta a cada instante —ya sea a través de nuestros teléfonos móviles o de otras pantallas que nos transmiten información alarmante en tiempo real—, y los BRICS constituyen un foro donde el sur global coordina sus posturas y fomenta la cooperación", dijo.
Sobre la cumbre, el canciller brasileño destacó los avances del grupo e hizo énfasis en la continuidad de las propuestas que se han presentado ante los miembros.
“Los BRICS desafían el predominio de Occidente y avanzan hacia un mundo multipolar” - Sputnik Mundo, 1920, 14.09.2026
Séptimo piso
"Los BRICS desafían el predominio de Occidente y avanzan hacia un mundo multipolar"
ayer, 22:04 GMT
"Nos presentamos como un bloque unido y maduro y, durante esta presidencia liderada por la India, hemos logrado construir consensos sobre todos los temas, incluidos los más controvertidos", añadió.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала