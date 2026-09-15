El grupo BRICS es "la voz principal del sur global en los asuntos mundiales", dice canciller de Brasil
© Sputnik / brics-russia2024.ru / Acceder al contenido multimediaLa llegada a la ciudad rusa de Kazán del ministro de relaciones exteriores de Brasil, Mauro Vieira
© Sputnik / brics-russia2024.ru/
Síguenos en
Mauro Vieira, ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, señaló en diálogo con Sputnik India tras la cumbre del grupo BRICS en Nueva Delhi que el bloque cuenta con una agenda clara cuyo fin es promover la cooperación entre sus integrantes en distintos ámbitos, así como para liderar el debate sobre la necesaria reforma al sistema multilateral.
"La realidad de un mundo en crisis nos confronta a cada instante —ya sea a través de nuestros teléfonos móviles o de otras pantallas que nos transmiten información alarmante en tiempo real—, y los BRICS constituyen un foro donde el sur global coordina sus posturas y fomenta la cooperación", dijo.
Sobre la cumbre, el canciller brasileño destacó los avances del grupo e hizo énfasis en la continuidad de las propuestas que se han presentado ante los miembros.
"Nos presentamos como un bloque unido y maduro y, durante esta presidencia liderada por la India, hemos logrado construir consensos sobre todos los temas, incluidos los más controvertidos", añadió.
ExpandirMinimizar
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.