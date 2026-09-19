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México realiza su segundo simulacro nacional del año: así se vivió
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El país latinoamericano realizó el ejercicio a las 12:00 horas (18:00 GMT), en conmemoración de los terremotos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y 2017... 19.09.2026, Sputnik Mundo
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Para ello, se iniciaron los protocolos establecidos por la Coordinación Nacional de Protección Civil, donde se desplegaron servicios de emergencia, se realizaron recorridos y se activaron los 23.000 altavoces, donde se escuchó la alerta sísmica. Asimismo, los 80 millones de celulares recibieron el mensaje de alarma, donde se indicaba que se trataba de un simulacro.En el caso de la Ciudad de México, las familias pudieron practicar sus planes de emergencia en sus hogares. Sputnik constató que, en el centro y sur de la urbe, la ciudadanía evacuó los inmuebles de manera ordenada. Más temprano, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la ceremonia para recordar a las personas fallecidas en los movimientos telúricos de hace 41 y nueve años, respectivamente. En ella, se izó la bandera del Zócalo capitalino a media asta.
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México realiza su segundo simulacro nacional del año: así se vivió

19:40 GMT 19.09.2026
© Foto : X / @GobCDMXLa Ciudad de México conmemoró el aniversario 41 y nueve de los terremotos.
La Ciudad de México conmemoró el aniversario 41 y nueve de los terremotos. - Sputnik Mundo, 1920, 19.09.2026
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El país latinoamericano realizó el ejercicio a las 12:00 horas (18:00 GMT), en conmemoración de los terremotos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y 2017, los cuales dejaron numerosas víctimas, especialmente en el centro y occidente de la nación.
Para ello, se iniciaron los protocolos establecidos por la Coordinación Nacional de Protección Civil, donde se desplegaron servicios de emergencia, se realizaron recorridos y se activaron los 23.000 altavoces, donde se escuchó la alerta sísmica.
Asimismo, los 80 millones de celulares recibieron el mensaje de alarma, donde se indicaba que se trataba de un simulacro.
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7 de abril 2023, 18:57 GMT
En el caso de la Ciudad de México, las familias pudieron practicar sus planes de emergencia en sus hogares. Sputnik constató que, en el centro y sur de la urbe, la ciudadanía evacuó los inmuebles de manera ordenada.
Más temprano, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la ceremonia para recordar a las personas fallecidas en los movimientos telúricos de hace 41 y nueve años, respectivamente. En ella, se izó la bandera del Zócalo capitalino a media asta.
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