https://noticiaslatam.lat/20260919/las-ffaa-de-rusia-toman-control-de-5-localidades-en-un-dia-de-combates-1175116544.html

Las FFAA de Rusia toman control de 5 localidades en un día de combates

Las FFAA de Rusia toman control de 5 localidades en un día de combates

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Rusia establecieron control sobre los asentamientos de Loshákovo y Komissárovo, en la región de Járkov, donde siguen estrechando el... 19.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-19T11:13+0000

2026-09-19T11:13+0000

2026-09-19T11:44+0000

defensa

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/13/1175116617_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0e08c4bb8e4e6ae24911cd176b2a0fc4.jpg

De este modo, el Ejército ruso liberó las localidades de Márievka y Gulevó, en la república popular de Donetsk, al igual que Zeliónaya Dibrova, en la región de Zaporozhie.Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra depósitos de municiones, combustible y equipo militar, talleres de producción y almacenes de drones y sus componentes, la infraestructura de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas.En el último día de combates, las FFAA de Rusia alcanzaron 13 vehículos blindados, incluidos dos de transporte de tropas M113 de fabricación estadounidense, indican desde el ente castrense. A su vez, la defensa antiaérea de Rusia interceptó un proyectil del sistema Himars estadounidense, siete bombas guiadas y derribó 936 drones, precisan.De acuerdo con el informe diario, Ucrania perdió unos 1.345 soldados en las últimas 24 horas. El mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 410 militares abatidos.Se suman a estas bajas hasta 280 efectivos ucranianos eliminados en la zona de operaciones del grupo Este, hasta 245 en la de la agrupación Norte, más de 210 en la del grupo Oeste, hasta 145 en la del grupo Sur y alrededor de 55 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.

https://noticiaslatam.lat/20260919/mas-de-200-localidades-y-5000-kilometros-cuadrados-la-defensa-rusa-informa-de-los-avances-de-2026-1175116024.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa