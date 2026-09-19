Las FFAA de Rusia toman control de 5 localidades en un día de combates
11:13 GMT 19.09.2026 (actualizado: 11:44 GMT 19.09.2026)
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaSoldados rusos en la zona de la operación militar especial
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Las Fuerzas Armadas de Rusia establecieron control sobre los asentamientos de Loshákovo y Komissárovo, en la región de Járkov, donde siguen estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, en la última jornada, fueron liberadas tres localidades más, agregan desde el organismo.
De este modo, el Ejército ruso liberó las localidades de Márievka y Gulevó, en la república popular de Donetsk, al igual que Zeliónaya Dibrova, en la región de Zaporozhie.
Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra depósitos de municiones, combustible y equipo militar, talleres de producción y almacenes de drones y sus componentes, la infraestructura de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas.
En el último día de combates, las FFAA de Rusia alcanzaron 13 vehículos blindados, incluidos dos de transporte de tropas M113 de fabricación estadounidense, indican desde el ente castrense.
A su vez, la defensa antiaérea de Rusia interceptó un proyectil del sistema Himars estadounidense, siete bombas guiadas y derribó 936 drones, precisan.
De acuerdo con el informe diario, Ucrania perdió unos 1.345 soldados en las últimas 24 horas. El mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 410 militares abatidos.
Se suman a estas bajas hasta 280 efectivos ucranianos eliminados en la zona de operaciones del grupo Este, hasta 245 en la de la agrupación Norte, más de 210 en la del grupo Oeste, hasta 145 en la del grupo Sur y alrededor de 55 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 240.045 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 30.957 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.778 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.493 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 72.276 vehículos militares especiales.
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