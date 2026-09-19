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¿La incertidumbre se apodera del Banco Central Europeo?
¿La incertidumbre se apodera del Banco Central Europeo?
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En medio de rumores de una dimisión adelantada, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, no aclaró si dejará el cargo hasta que cumpla... 19.09.2026, Sputnik Mundo
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La declaración se da en medio de tensiones económicas luego de que el banco central de la Unión Europea descartara aumentar la tasa referencial de interés.La decisión se da a pesar de la fuerte inflación registrada en los precios de los energéticos, lo cual ha elevado el costo de vida en diversos países del bloque.
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¿La incertidumbre se apodera del Banco Central Europeo?

04:30 GMT 19.09.2026
© AP Photo / Michael ProbstChristine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo
Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo - Sputnik Mundo, 1920, 19.09.2026
© AP Photo / Michael Probst
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En medio de rumores de una dimisión adelantada, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, no aclaró si dejará el cargo hasta que cumpla su mandato, en octubre de 2027, o si renunciará antes.
Durante una entrevista con una cadena televisiva europea, Lagarde declaró que se irá "en 2027", pero cuando le insistieron en el tema, la funcionaria se limitó a responder: "Ya veremos".
La declaración se da en medio de tensiones económicas luego de que el banco central de la Unión Europea descartara aumentar la tasa referencial de interés.
La decisión se da a pesar de la fuerte inflación registrada en los precios de los energéticos, lo cual ha elevado el costo de vida en diversos países del bloque.
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