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Bachelet se retira de la contienda para la secretaría general de la ONU

Bachelet se retira de la contienda para la secretaría general de la ONU

Sputnik Mundo

La expresidenta chilena, Michelle Bachelet, dio a conocer que no continuará con su postulación para encabezar Naciones Unidas. 19.09.2026, Sputnik Mundo

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Asimismo, resaltó que, en la actualidad, la situación mundial pasa por diversos retos en varias aristas, como los derechos humanos y el cambio climático. "Por el contrario, aunque este fue un esfuerzo cuesta arriba desde el principio, sigo convencida de que este era precisamente el momento de alzar nuestra voz en defensa de estos principios, que con orgullo puse en el centro de mi [postulación]", refrendó Bachelet. Desde el 30 de julio, el Consejo de Seguridad de la ONU dio inicio a la ronda de votaciones por la vacante. Aún no hay una definición al respecto, pero la decisión debe darse a conocer antes del 31 de diciembre, cuando expira el período de António Guterres.

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