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Rusia libera 10 localidades y registra más de 9.000 bajas ucranianas en una semana de combates

Rusia libera 10 localidades y registra más de 9.000 bajas ucranianas en una semana de combates

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron las localidades de Veroliúbovka y Zolotói Kolódez, en la república popular de Donetsk, en el último día, además de otros... 18.09.2026, Sputnik Mundo

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A su vez, la localidad de Zolotói Kolódez, en la misma república, fue liberada por el grupo Centro.Aparte de eso, durante los últimos siete días, el Ejército de Rusia estableció control sobre los asentamientos de Novoandréyevka, Rózovka, en la región de Zaporozhie, y Vesióloye, en la república popular de Donetsk. Las tropas rusas siguieron estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas y ampliando la zona exterior de control. De este modo, las localidades de Cherniákov, Shirókoye, Shevchénkovo, Oljovatka y Málaya Volchia quedaron bajo el control de las FFAA de Rusia, indican desde el ente castrense.En cuanto a las bajas ucranianas según las zonas de acción, el mayor número de pérdidas ucranianas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 2.865 militares ucranianos abatidos, detallan desde la entidad castrense.A estas bajas se suman más de 1.955 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Este, más de 1.505 en la de la agrupación Norte, más de 1.480 en la del grupo Oeste, más de 1.240 en la del grupo Sur y alrededor de 280 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.Asimismo, en respuesta a los golpes terroristas de Ucrania contra civiles, las FFAA de Rusia realizaron un ataque masivo y cinco combinados con armas de alta precisión y drones contra las instalaciones militares ucranianas, apuntan desde el Ministerio.Además, alcanzaron las instalaciones de infraestructura de los puertos marítimos, destinadas a las necesidades de las FFAA de Ucrania. En particular, fueron destruidos 12 buques de carga seca, dos transbordadores marítimos, un petrolero y un remolcador.La defensa antiaérea rusa, por su parte, interceptó 44 bombas guiadas, dos misiles Neptun ucranianos, ocho proyectiles de sistemas Himars estadounidenses, además de derribar 5.706 drones ucranianos. Las tropas rusas también alcanzaron 53 vehículos blindados.

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