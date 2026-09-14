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Se registra un ligero alivio en los apagones en Cuba ante la persistente escasez de combustible
Se registra un ligero alivio en los apagones en Cuba ante la persistente escasez de combustible
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Cuba registró menos apagones durante el pasado fin de semana gracias a un leve alza en sus capacidades de generación eléctrica, sobre todo mediante fuentes... 14.09.2026, Sputnik Mundo
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"Todavía las afectaciones son elevadas durante todo el día, pero se ha ido incrementando paulatinamente la capacidad de generación térmica; entraron un grupo de unidades que estaban fuera de servicio por averías (…) y también se ha continuado el programa de instalación de parques solares fotovoltaicos que ha permitido que en el horario del día la capacidad de generación se incremente", dijo el director general de Electricidad de la cartera energética, Lázaro Guerra.En declaraciones a la televisión nacional, el funcionario aseguró que actualmente toda la generación eléctrica de la isla está sustentada en fuentes nacionales, como el crudo y el gas local, así como en las fuentes renovables de energía, fundamentalmente la solar fotovoltaica. Aunque se han recuperado capacidades de generación de varias termoeléctricas y eso permite reducir los apagones, para el horario pico de este 14 de septiembre se proyecta una afectación de 1.945 megavatios en el horario de máxima demanda.
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Se registra un ligero alivio en los apagones en Cuba ante la persistente escasez de combustible

22:21 GMT 14.09.2026
© AP Photo / Ramon EspinosaFalta de luz en Cuba (Archivo)
Falta de luz en Cuba (Archivo) - Sputnik Mundo, 1920, 14.09.2026
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Cuba registró menos apagones durante el pasado fin de semana gracias a un leve alza en sus capacidades de generación eléctrica, sobre todo mediante fuentes renovables de energía, informó el Ministerio de Energía y Minas (MEM).
"Todavía las afectaciones son elevadas durante todo el día, pero se ha ido incrementando paulatinamente la capacidad de generación térmica; entraron un grupo de unidades que estaban fuera de servicio por averías (…) y también se ha continuado el programa de instalación de parques solares fotovoltaicos que ha permitido que en el horario del día la capacidad de generación se incremente", dijo el director general de Electricidad de la cartera energética, Lázaro Guerra.
Apagón en Cuba - Sputnik Mundo, 1920, 22.03.2026
América Latina
Cuba continúa con la recuperación del servicio eléctrico tras un apagón generalizado
22 de marzo, 17:38 GMT
En declaraciones a la televisión nacional, el funcionario aseguró que actualmente toda la generación eléctrica de la isla está sustentada en fuentes nacionales, como el crudo y el gas local, así como en las fuentes renovables de energía, fundamentalmente la solar fotovoltaica.
Aunque se han recuperado capacidades de generación de varias termoeléctricas y eso permite reducir los apagones, para el horario pico de este 14 de septiembre se proyecta una afectación de 1.945 megavatios en el horario de máxima demanda.
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