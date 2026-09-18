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90 nuevos MC-21 para Aeroflot: se firma un contrato histórico para la aviación civil de Rusia

90 nuevos MC-21 para Aeroflot: se firma un contrato histórico para la aviación civil de Rusia

Sputnik Mundo

Con la participación de Vladímir Putin en la solemne ceremonia, la aerolínea suscribió el acuerdo con la Corporación Aeronáutica Unida (UAC), la compañía de... 18.09.2026, Sputnik Mundo

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De tal modo, la cartera de pedidos total de Aeroflot asciende ahora a 108 aviones MC-21. El primer lote de 18 aeronaves será entregado ya en 2027 en virtud del acuerdo firmado en 2023, mientras que las restantes 90 unidades se entregarán entre 2029 y 2032.El contrato incluye no solo las aeronaves, sino también un amplio paquete de servicios:Los nuevos aviones permitirán a Aeroflot operar los MC-21 de la manera más eficiente posible, mientras que el fabricante y las empresas encargadas del servicio posventa garantizarán su estado operativo y disponibilidad técnica.El mandatario ruso señaló que para 2030 deberán modernizarse al menos 75 aeropuertos en el país, lo que representa más de un tercio de toda la red aeroportuaria de Rusia. Agregó que desde 2021 en Rusia ya habían entrado en servicio 20 pistas de aterrizaje y 26 complejos aeroportuarios.Añadió que la modernización de la infraestructura se llevaba a cabo tanto con financiación estatal como con la participación del sector privado. Por último, Putin expresó su confianza en que el contrato de suministro de los aviones de medio recorrido se cumpliría estrictamente de acuerdo con el calendario previsto, sin retrasos ni incumplimientos.

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