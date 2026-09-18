90 nuevos MC-21 para Aeroflot: se firma un contrato histórico para la aviación civil de Rusia
14:57 GMT 18.09.2026 (actualizado: 16:53 GMT 18.09.2026)
© Sputnik / Valeri SharifulinAuxiliares de vuelo de la aerolínea Aeroflot junto al avión ruso MС-21-310
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Con la participación de Vladímir Putin en la solemne ceremonia, la aerolínea suscribió el acuerdo con la Corporación Aeronáutica Unida (UAC), la compañía de leasing AviaCapital-Service y la Corporación Unida de Motores, todas ellas pertenecientes a la corporación estatal Rostec.
De tal modo, la cartera de pedidos total de Aeroflot asciende ahora a 108 aviones MC-21. El primer lote de 18 aeronaves será entregado ya en 2027 en virtud del acuerdo firmado en 2023, mientras que las restantes 90 unidades se entregarán entre 2029 y 2032.
El contrato incluye no solo las aeronaves, sino también un amplio paquete de servicios:
formación de pilotos y personal técnico.
suministro de simuladores de vuelo completo y de procedimientos.
software para el mantenimiento de los aviones.
soporte técnico y servicios posventa durante 22 años.
Los nuevos aviones permitirán a Aeroflot operar los MC-21 de la manera más eficiente posible, mientras que el fabricante y las empresas encargadas del servicio posventa garantizarán su estado operativo y disponibilidad técnica.
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El ministro de Transporte de Rusia, Andréi Nikitin, durante la inspección del avión ruso MС-21-310. A la derecha: el director general de Aeroflot, Serguéi Alexandrovski
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El ministro de Transporte de Rusia, Andréi Nikitin, durante la inspección del avión ruso MС-21-310. A la derecha: el director general de Aeroflot, Serguéi Alexandrovski
© Sputnik / Valeri SharifulinEl panel de control del avión ruso de sustitución de importaciones MС-21-310
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El panel de control del avión ruso de sustitución de importaciones MС-21-310
© Sputnik / Valeri SharifulinEl avión ruso MС-21-310 de componentes nacionales
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El avión ruso MС-21-310 de componentes nacionales
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El ministro de Transporte de Rusia, Andréi Nikitin, durante la inspección del avión ruso MС-21-310. A la derecha: el director general de Aeroflot, Serguéi Alexandrovski
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El panel de control del avión ruso de sustitución de importaciones MС-21-310
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El avión ruso MС-21-310 de componentes nacionales
"Para Rusia, una red de aviación desarrollada es una condición importante para la conectividad territorial y el acceso al transporte de las regiones remotas, incluidas las del Ártico, Siberia y el Lejano Oriente", destacó Vladímir Putin en la presentación de nuevos proyectos de aviación civil, celebrada por videoconferencia.
El mandatario ruso señaló que para 2030 deberán modernizarse al menos 75 aeropuertos en el país, lo que representa más de un tercio de toda la red aeroportuaria de Rusia.
Agregó que desde 2021 en Rusia ya habían entrado en servicio 20 pistas de aterrizaje y 26 complejos aeroportuarios.
"Es necesario ampliar y renovar la flota de aeronaves y proporcionar a las aerolíneas aviones modernos basados en desarrollos nacionales".
Añadió que la modernización de la infraestructura se llevaba a cabo tanto con financiación estatal como con la participación del sector privado.
Por último, Putin expresó su confianza en que el contrato de suministro de los aviones de medio recorrido se cumpliría estrictamente de acuerdo con el calendario previsto, sin retrasos ni incumplimientos.
14 de julio, 19:41 GMT