Sputnik te presenta las peculiaridades más destacadas de este nuevo ejemplar de la industria aeronáutica civil rusa.

Este avión de pasajeros de medio recorrido fue diseñado para el segmento más demandado del mercado de transporte aéreo en Rusia. Gracias a sus características... 14.07.2026, Sputnik Mundo

МС-21‑310: descubre al nuevo avión insignia de la aviación civil rusa

© Sputnik МС-21‑310: descubre al nuevo avión insignia de la aviación civil rusa © Sputnik

Este avión de pasajeros de medio recorrido fue diseñado para el segmento más demandado del mercado de transporte aéreo en Rusia. Gracias a sus características y el hecho de que no tiene ni una pieza de origen extranjero, se espera que, una vez que comience la producción en serie, el MC-21-310 pueda conquistar también los mercados extranjeros.