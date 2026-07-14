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МС-21‑310: descubre al nuevo avión insignia de la aviación civil rusa
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МС-21‑310: descubre al nuevo avión insignia de la aviación civil rusa

19:41 GMT 14.07.2026
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МС-21‑310: descubre al nuevo avión insignia de la aviación civil rusa - Sputnik Mundo, 1920, 14.07.2026
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Este avión de pasajeros de medio recorrido fue diseñado para el segmento más demandado del mercado de transporte aéreo en Rusia. Gracias a sus características y el hecho de que no tiene ni una pieza de origen extranjero, se espera que, una vez que comience la producción en serie, el MC-21-310 pueda conquistar también los mercados extranjeros.
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