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Fuerzas rusas liberan 2 asentamientos en el último día de combates
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En la región de Járkov, el Ejército de Rusia sigue estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas y ampliando la zona exterior de control... 17.09.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura energética y de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones y material militar, instalaciones de ensamblaje, lugares de almacenamiento de drones y componentes para ellos, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 152 zonas.En la última jornada, las FFAA de Rusia alcanzaron seis vehículos blindados, incluidos un Humvee y un MaxxPro de fabricación estadounidense, agregan desde el ente castrense. La defensa antiaérea de Rusia, por su parte, interceptó ocho bombas guiadas y derribó 956 drones.De acuerdo con el organismo, Ucrania perdió unos 1.260 militares en las últimas 24 horas. Así, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 400 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 200 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 170 soldados ucranianos, mientras el grupo Este a más de 240 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev, y el grupo Norte neutralizó hasta 220 militares.
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Fuerzas rusas liberan 2 asentamientos en el último día de combates
En la región de Járkov, el Ejército de Rusia sigue estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas y ampliando la zona exterior de control, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Se liberó la localidad de Málaya Vólchia, en la misma provincia, y Rózovka, en la región de Zaporozhie, agregan.
"Las unidades del grupo Este avanzaron en la profundidad de las líneas defensivas del enemigo y liberaron la localidad de Rózovka, en Zaporozhie (...) En combates decisivos, las fuerzas rusas tomaron el control del pueblo Málaya Vólchia, región de Járkov", indica el informe diario.
Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura energética y de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones y material militar, instalaciones de ensamblaje, lugares de almacenamiento de drones y componentes para ellos, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 152 zonas.
En la última jornada, las FFAA de Rusia alcanzaron seis vehículos blindados, incluidos un Humvee y un MaxxPro de fabricación estadounidense, agregan desde el ente castrense. La defensa antiaérea de Rusia, por su parte, interceptó ocho bombas guiadas y derribó 956 drones.
De acuerdo con el organismo, Ucrania perdió unos 1.260 militares en las últimas 24 horas. Así, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 400 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 200 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 170 soldados ucranianos, mientras el grupo Este a más de 240 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev, y el grupo Norte neutralizó hasta 220 militares.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 237.803 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 30.941 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.778 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.480 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 72.091 vehículos militares especiales.
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