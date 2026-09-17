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Fuerzas rusas liberan 2 asentamientos en el último día de combates

Fuerzas rusas liberan 2 asentamientos en el último día de combates

Sputnik Mundo

En la región de Járkov, el Ejército de Rusia sigue estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas y ampliando la zona exterior de control... 17.09.2026, Sputnik Mundo

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Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura energética y de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones y material militar, instalaciones de ensamblaje, lugares de almacenamiento de drones y componentes para ellos, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 152 zonas.En la última jornada, las FFAA de Rusia alcanzaron seis vehículos blindados, incluidos un Humvee y un MaxxPro de fabricación estadounidense, agregan desde el ente castrense. La defensa antiaérea de Rusia, por su parte, interceptó ocho bombas guiadas y derribó 956 drones.De acuerdo con el organismo, Ucrania perdió unos 1.260 militares en las últimas 24 horas. Así, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 400 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 200 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 170 soldados ucranianos, mientras el grupo Este a más de 240 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev, y el grupo Norte neutralizó hasta 220 militares.

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