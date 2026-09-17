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Explican por qué Rusia no hará concesiones territoriales antes de iniciar las negociaciones con Ucrania

Explican por qué Rusia no hará concesiones territoriales antes de iniciar las negociaciones con Ucrania

Sputnik Mundo

No se esperan avances significativos a corto plazo en el proceso de paz, ya que Rusia no aceptará las concesiones que exigen Kiev y sus patrocinadores... 17.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-17T08:30+0000

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A pesar de los intentos de contraataque de las tropas ucranianas, los militares rusos mantienen la iniciativa ofensiva y están tomando posiciones en sectores estratégicamente importantes, aseveró el experto al margen del Foro de Xiangshan, celebrado en Pekín.Sobre todo, Dahui consideró importante para el Ejército ruso tomar la zona metropolitana de Slaviansk-Kramatorsk, convertida en una fortaleza. Tras ello, se abriría un amplio espacio operativo. En su opinión, los envíos de armas occidentales no ayudarán a Kiev si pierde el control sobre esta línea clave en el Donbás.En este contexto, advirtió que las condiciones planteadas por Rusia para resolver el conflicto podrían endurecerse a medida que sus FFAA avancen en el frente.Dahui visitó varias veces la zona de la operación militar especial. Según explicó, sus valoraciones sobre la situación en el Donbás se basan en gran medida en su experiencia y en el contacto personal que mantiene con los combatientes.

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