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"Para tener una mejor vida": espacios tecnológicos del Festival Mundial de la Juventud impulsan el progreso, destaca una participante

"Para tener una mejor vida": espacios tecnológicos del Festival Mundial de la Juventud impulsan el progreso, destaca una participante

Sputnik Mundo

En un contexto de rápidos avances tecnológicos, mantenerse al día con las nuevas tendencias es una oportunidad para progresar, comentó a Sputnik la estudiante... 16.09.2026, Sputnik Mundo

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En sus palabras, el evento permite precisamente acercarse a estas nuevas tecnologías y descubrir las oportunidades que ofrecen."Saber un poco sobre cómo funciona puede ayudarnos a desarrollarnos aún más y generar más posibilidades para tener una mejor vida, mejores espacios e incluso mejorar la situación actual en distintas circunstancias", aseveró.El Festival Mundial de la Juventud de este año se celebra del 11 al 17 de septiembre, con alrededor de 10.000 participantes de 191 países. El evento constituye una plataforma para jóvenes socialmente activos conforme a su experiencia profesional y unidos por el objetivo común de influir en el futuro en el que vivirán.Sputnik es el socio informativo general del evento.

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