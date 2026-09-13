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El Festival Mundial de la Juventud es "una oportunidad para la diplomacia cultural", valora un estudiante argentino | Videos

El Festival Mundial de la Juventud es "una oportunidad para la diplomacia cultural", valora un estudiante argentino | Videos

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Este evento, celebrado en la ciudad rusa de Ekaterimburgo, ofrece amplias oportunidades para la interacción entre jóvenes de diferentes países, destacó para... 13.09.2026, Sputnik Mundo

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Cada participante del Festival Mundial de la Juventud encontrará una actividad que se ajuste a sus intereses, señaló Suárez."La verdad que se aprende muchísimo, se conoce mucha gente muy valiosa y es una gran oportunidad para la diplomacia cultural, para la diplomacia política, para la diplomacia civil", detalló Suárez.Asimismo, el miembro del CICRAL Argentina compartió que su organización tiene prevista una actividad específica durante el evento, "lo que nosotros llamamos un abrazo continental", y expresó su satisfacción por participar en el acontecimiento."Estamos muy contentos de poder tener esta instancia presencial después de mucho trabajo virtual para poder reencontrarnos y poder charlar sobre lo que acontece en el mundo y lo que acontece en cada uno de nuestros países", enfatizó en el marco de las actividades del Festival Mundial de la Juventud.El Festival Mundial de la Juventud de este año se celebra del 11 al 17 de septiembre, con alrededor de 10.000 participantes de 191 países. El evento constituye una plataforma para jóvenes socialmente activos conforme a su experiencia profesional y unidos por el objetivo común de influir en el futuro en el que vivirán.Sputnik es el socio informativo general del evento.

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