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Las tropas rusas alcanzan un sistema lanzacohetes Grad y siguen estrechando el cerco a las tropas ucranianas en el último día

Las tropas rusas alcanzan un sistema lanzacohetes Grad y siguen estrechando el cerco a las tropas ucranianas en el último día

Sputnik Mundo

Durante la última jornada de combates, el grupo de fuerzas ruso Norte siguió estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas y ampliando la zona... 16.09.2026, Sputnik Mundo

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Además, las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura de combustible, energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, almacenes de equipo militar, lugares de ensamblaje y almacenamiento de drones, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 147 zonas.Las FFAA de Rusia también alcanzaron cinco vehículos blindados y un obús Braveheart fabricado en el Reino Unido, indican desde el ente castrense. A su vez, la defensa antiaérea de Rusia derribó 258 drones.En el último día, Kiev perdió unos 1.295 militares, agregan desde el Ministerio. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 380 militares ucranianos, y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 155 soldados ucranianos y el grupo Este, a más de 290 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 220 militares.

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