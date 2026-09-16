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Las tropas rusas alcanzan un sistema lanzacohetes Grad y siguen estrechando el cerco a las tropas ucranianas en el último día
Las tropas rusas alcanzan un sistema lanzacohetes Grad y siguen estrechando el cerco a las tropas ucranianas en el último día
Sputnik Mundo
Durante la última jornada de combates, el grupo de fuerzas ruso Norte siguió estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas y ampliando la zona... 16.09.2026, Sputnik Mundo
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Además, las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura de combustible, energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, almacenes de equipo militar, lugares de ensamblaje y almacenamiento de drones, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 147 zonas.Las FFAA de Rusia también alcanzaron cinco vehículos blindados y un obús Braveheart fabricado en el Reino Unido, indican desde el ente castrense. A su vez, la defensa antiaérea de Rusia derribó 258 drones.En el último día, Kiev perdió unos 1.295 militares, agregan desde el Ministerio. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 380 militares ucranianos, y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 155 soldados ucranianos y el grupo Este, a más de 290 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 220 militares.
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Las tropas rusas alcanzan un sistema lanzacohetes Grad y siguen estrechando el cerco a las tropas ucranianas en el último día
Durante la última jornada de combates, el grupo de fuerzas ruso Norte siguió estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas y ampliando la zona exterior de control, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Asimismo, las FFAA rusas destruyeron un vehículo del sistema lanzacohetes múltiple Grad ucraniano, agregan.
"En las últimas 24 horas, las bajas de las Fuerzas Armadas ucranianas, que se encontraban rodeadas, ascendieron a 50 combatientes, dos vehículos blindados de combate de fabricación occidental, un automóvil y dos sistemas robóticos terrestres", señala el comunicado diario.
Además, las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura de combustible, energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, almacenes de equipo militar, lugares de ensamblaje y almacenamiento de drones, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 147 zonas.
Las FFAA de Rusia también alcanzaron cinco vehículos blindados y un obús Braveheart fabricado en el Reino Unido, indican desde el ente castrense. A su vez, la defensa antiaérea de Rusia derribó 258 drones.
En el último día, Kiev perdió unos 1.295 militares, agregan desde el Ministerio. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 380 militares ucranianos, y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.
Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 155 soldados ucranianos y el grupo Este, a más de 290 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 220 militares.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 236.847 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 30.935 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.778 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.470 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 72.033 vehículos militares especiales.