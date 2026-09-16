https://noticiaslatam.lat/20260916/gran-oportunidad-estudiante-panameno-agradece-a-rusia-por-fomentar-el-intercambio-academico-1175079274.html
"Gran oportunidad": estudiante panameño agradece a Rusia por fomentar el intercambio académico
"Gran oportunidad": estudiante panameño agradece a Rusia por fomentar el intercambio académico
Sputnik Mundo
Rusia ofrece un amplio abanico de oportunidades para los jóvenes y favorece el intercambio estudiantil sin cerrar las puertas a determinadas naciones, a... 16.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-16T18:44+0000
2026-09-16T18:44+0000
2026-09-16T18:44+0000
internacional
panamá
rusia
festival mundial de la juventud
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/10/1175079108_65:0:2824:1552_1920x0_80_0_0_60aead467b3de3c7e54032661354f594.png
En cuanto a las oportunidades, destacó que la delegación panameña participó en varias conferencias dirigidas a los jóvenes, centradas en ámbitos como la educación, la medicina y la administración pública.Asimismo, valoró las oportunidades de intercambio y las becas que permiten a los panameños estudiar en Rusia y en Panamá.García destacó que el Festival es un reflejo de un mundo multipolar en el que se respetan los derechos individuales de cada persona. Según señaló, este es el mensaje tanto del evento como de la organización estudiantil a la que pertenece.El Festival Mundial de la Juventud de este año se celebra del 11 al 17 de septiembre, con alrededor de 10.000 participantes de 191 países. El evento constituye una plataforma para jóvenes socialmente activos conforme a su experiencia profesional y unidos por el objetivo común de influir en el futuro en el que vivirán.Sputnik es el socio informativo general del evento.
https://noticiaslatam.lat/20260916/para-tener-una-mejor-vida-espacios-tecnologicos-del-festival-mundial-de-la-juventud-impulsan-el-1175077181.html
panamá
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/10/1175079108_526:0:2595:1552_1920x0_80_0_0_24fe7d7832b15882d590bc06b37663c3.png
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
panamá, rusia, festival mundial de la juventud
panamá, rusia, festival mundial de la juventud
"Gran oportunidad": estudiante panameño agradece a Rusia por fomentar el intercambio académico
Rusia ofrece un amplio abanico de oportunidades para los jóvenes y favorece el intercambio estudiantil sin cerrar las puertas a determinadas naciones, a diferencia de lo que hace "el imperialismo occidental", aseveró el estudiante de Economía de la Universidad de Panamá, Eduardo García.
"En Panamá, nosotros hemos llevado ese discurso del presidente Putin por un mundo multipolar, donde los jóvenes tengamos más oportunidades de intercambio académico y así podamos contribuir al desarrollo de nuestras economías sin presión o injerencia de países externos", comentó García a Sputnik en el marco del Festival Mundial de la Juventud.
En cuanto a las oportunidades, destacó que la delegación panameña participó en varias conferencias dirigidas a los jóvenes, centradas en ámbitos como la educación, la medicina y la administración pública.
Asimismo, valoró las oportunidades de intercambio y las becas que permiten a los panameños estudiar en Rusia y en Panamá.
"Uno de los requisitos principales es que uno debe de estar un año aquí, aprender el ruso y, una vez, poder insentarse a las carreras que uno desea estudiar en su momento. O sea, es una oportunidad muy grande. Para nosotros es de mucho orgullo, mucho agrado poder participar", precisó.
García destacó que el Festival es un reflejo de un mundo multipolar en el que se respetan los derechos individuales de cada persona. Según señaló, este es el mensaje tanto del evento como de la organización estudiantil a la que pertenece.
El Festival Mundial de la Juventud de este año se celebra del 11 al 17 de septiembre, con alrededor de 10.000 participantes de 191 países. El evento constituye una plataforma para jóvenes socialmente activos conforme a su experiencia profesional y unidos por el objetivo común de influir en el futuro en el que vivirán.
Sputnik es el socio informativo general del evento.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.