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"Gran oportunidad": estudiante panameño agradece a Rusia por fomentar el intercambio académico

"Gran oportunidad": estudiante panameño agradece a Rusia por fomentar el intercambio académico

Sputnik Mundo

Rusia ofrece un amplio abanico de oportunidades para los jóvenes y favorece el intercambio estudiantil sin cerrar las puertas a determinadas naciones, a... 16.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-16T18:44+0000

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En cuanto a las oportunidades, destacó que la delegación panameña participó en varias conferencias dirigidas a los jóvenes, centradas en ámbitos como la educación, la medicina y la administración pública.Asimismo, valoró las oportunidades de intercambio y las becas que permiten a los panameños estudiar en Rusia y en Panamá.García destacó que el Festival es un reflejo de un mundo multipolar en el que se respetan los derechos individuales de cada persona. Según señaló, este es el mensaje tanto del evento como de la organización estudiantil a la que pertenece.El Festival Mundial de la Juventud de este año se celebra del 11 al 17 de septiembre, con alrededor de 10.000 participantes de 191 países. El evento constituye una plataforma para jóvenes socialmente activos conforme a su experiencia profesional y unidos por el objetivo común de influir en el futuro en el que vivirán.Sputnik es el socio informativo general del evento.

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