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EEUU retira a Venezuela de lista de países que incumplen con lucha contra el narcotráfico
EEUU retira a Venezuela de lista de países que incumplen con lucha contra el narcotráfico
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El presidente estadounidense, Donald Trump, resaltó que Caracas ha demostrado "el cumplimiento de sus compromisos de control de drogas". 16.09.2026, Sputnik Mundo
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Desde hace 20 años, la nación sudamericana formó parte de este listado donde figuran Estados como Bolivia, Honduras, Jamaica y México, por citar algunos.En el texto, Trump señaló que, en un corto plazo, Colombia también podría estar fuera del recuento. "Si, como se ‌espera, [Bogotá] avanza en la erradicación agresiva de cultivos de coca y en el desmantelamiento ‌de sus redes narcoterroristas durante el próximo año; consideraré levantar la calificación de 'fracaso demostrable' que pesa sobre el país", acotó.Durante meses, la Casa Blanca ha insistido en que Washington está trabajando para combatir a las agrupaciones que trasiegan enervantes en América Latina. Pero, en el caso de México, ha amenazado con intervenir militarmente, cuestión que ha sido rechazada por la mandataria Claudia Sheinbaum.
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EEUU retira a Venezuela de lista de países que incumplen con lucha contra el narcotráfico

21:30 GMT 16.09.2026 (actualizado: 06:25 GMT 17.09.2026)
© AP Photo / Jacquelyn MartinDonald Trump, presidente de Estados Unidos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Sputnik Mundo, 1920, 16.09.2026
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El presidente estadounidense, Donald Trump, resaltó que Caracas ha demostrado "el cumplimiento de sus compromisos de control de drogas".
Asimismo, en un documento enviado al Congreso del país norteamericano, el mandatario expresó que espera seguir observando "avances continuos y medibles por parte del Gobierno" encargado de Venezuela, centrados en frenar este flagelo.
Desde hace 20 años, la nación sudamericana formó parte de este listado donde figuran Estados como Bolivia, Honduras, Jamaica y México, por citar algunos.
En el texto, Trump señaló que, en un corto plazo, Colombia también podría estar fuera del recuento. "Si, como se ‌espera, [Bogotá] avanza en la erradicación agresiva de cultivos de coca y en el desmantelamiento ‌de sus redes narcoterroristas durante el próximo año; consideraré levantar la calificación de 'fracaso demostrable' que pesa sobre el país", acotó.
Durante meses, la Casa Blanca ha insistido en que Washington está trabajando para combatir a las agrupaciones que trasiegan enervantes en América Latina. Pero, en el caso de México, ha amenazado con intervenir militarmente, cuestión que ha sido rechazada por la mandataria Claudia Sheinbaum.
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