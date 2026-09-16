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EEUU retira a Venezuela de lista de países que incumplen con lucha contra el narcotráfico

EEUU retira a Venezuela de lista de países que incumplen con lucha contra el narcotráfico

Sputnik Mundo

El presidente estadounidense, Donald Trump, resaltó que Caracas ha demostrado "el cumplimiento de sus compromisos de control de drogas". 16.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-16T21:30+0000

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Desde hace 20 años, la nación sudamericana formó parte de este listado donde figuran Estados como Bolivia, Honduras, Jamaica y México, por citar algunos.En el texto, Trump señaló que, en un corto plazo, Colombia también podría estar fuera del recuento. "Si, como se ‌espera, [Bogotá] avanza en la erradicación agresiva de cultivos de coca y en el desmantelamiento ‌de sus redes narcoterroristas durante el próximo año; consideraré levantar la calificación de 'fracaso demostrable' que pesa sobre el país", acotó.Durante meses, la Casa Blanca ha insistido en que Washington está trabajando para combatir a las agrupaciones que trasiegan enervantes en América Latina. Pero, en el caso de México, ha amenazado con intervenir militarmente, cuestión que ha sido rechazada por la mandataria Claudia Sheinbaum.

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