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"Increíble, moderno y tecnológico": la portavoz de la Cancillería rusa elogia la cobertura global de Sputnik
"Increíble, moderno y tecnológico": la portavoz de la Cancillería rusa elogia la cobertura global de Sputnik
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La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova, destacó el papel fundamental de la agencia Sputnik a la hora de informar al mundo de los... 16.09.2026, Sputnik Mundo
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Recordó que la radiodifusión exterior rusa siempre fue muy avanzada y que hoy ha alcanzado un nivel tecnológico notable. Detalló que se trata de un conjunto de canales y fuentes de información que se agrupan bajo la agencia de noticias Rossiya Segodnya, casa matriz de la agencia Sputnik, junto con otros medios y agencias rusas que emiten en diversos idiomas.La agencia Sputnik es integrante de este gran consorcio y resulta "sencillamente increíble, moderna y tecnológica". La razón, explicó, es su enorme cobertura, que la sitúa como fuente de conocimiento sobre Rusia, su posición y los acontecimientos globales. Además, la alta funcionaria destacó que la emisión llega por doquier, tanto a través de la radio tradicional como de internet.Con ello, Zajárova hizo hincapié en el contexto hostil en el que tiene que operar Sputnik, pues se ha desplegado una auténtica guerra híbrida contra Rusia mediante métodos de fuerza, tanto en el ciberespacio como en el entorno informativo y en el plano mediático.
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"Increíble, moderno y tecnológico": la portavoz de la Cancillería rusa elogia la cobertura global de Sputnik

11:45 GMT 16.09.2026 (actualizado: 12:57 GMT 16.09.2026)
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La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova, destacó el papel fundamental de la agencia Sputnik a la hora de informar al mundo de los acontecimientos más acuciantes, aún siendo objetivo de una verdadera guerra híbrida por parte de Occidente.
Recordó que la radiodifusión exterior rusa siempre fue muy avanzada y que hoy ha alcanzado un nivel tecnológico notable. Detalló que se trata de un conjunto de canales y fuentes de información que se agrupan bajo la agencia de noticias Rossiya Segodnya, casa matriz de la agencia Sputnik, junto con otros medios y agencias rusas que emiten en diversos idiomas.
La agencia Sputnik es integrante de este gran consorcio y resulta "sencillamente increíble, moderna y tecnológica". La razón, explicó, es su enorme cobertura, que la sitúa como fuente de conocimiento sobre Rusia, su posición y los acontecimientos globales. Además, la alta funcionaria destacó que la emisión llega por doquier, tanto a través de la radio tradicional como de internet.
Con ello, Zajárova hizo hincapié en el contexto hostil en el que tiene que operar Sputnik, pues se ha desplegado una auténtica guerra híbrida contra Rusia mediante métodos de fuerza, tanto en el ciberespacio como en el entorno informativo y en el plano mediático.

"Se emplea la información, en contra del derecho internacional, en contra de las normas éticas profesionales, como instrumento en esa misma guerra híbrida. Pero a nosotros esto no nos asusta".

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