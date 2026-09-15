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"Un problema estructural": el gasto público y la deuda encienden las alarmas en Colombia

"Un problema estructural": el gasto público y la deuda encienden las alarmas en Colombia

Sputnik Mundo

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, aseguró que la situación fiscal de su país es crítica y responsabilizó a la gestión de su predecesor... 15.09.2026, Sputnik Mundo

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró que la economía de su país se encuentra "al borde del abismo" como consecuencia de la "irresponsabilidad fiscal" de su antecesor, Gustavo Petro (2022-2026), y advirtió que, en la actualidad, el 44% del presupuesto proviene de la deuda.A pesar de su promesa de introducir un fuerte ajuste fiscal, De la Espriella presentó al Congreso un proyecto presupuestal que, lejos de reducir el gasto, lo incrementa en 60 billones de pesos colombianos, unos 19.000 millones de dólares. Para explicar esta decisión, el mandatario encabezó un mensaje en el que atribuyó el incremento a la necesidad de incluir "gastos que habían quedado desfinanciados por la Administración pasada", particularmente en pensiones, salud y universidades públicas.En ese sentido, el presidente señaló que el presupuesto del Gobierno anterior "dejaba gastos esenciales sin financiar y no reflejaba correctamente el verdadero peso de la deuda que hoy tenemos". Para graficar la situación, subrayó que en la actualidad "el 44% de los recursos del presupuesto provienen de deuda".Los gastos "inflexibles"Diego Cortés Valencia, economista y profesor de la Universidad Católica de Colombia, dijo a Sputnik que, si bien la imagen del "abismo" puede ser exagerada para describir el estado de la economía nacional, "es indiscutible que existe una tendencia de crecimiento alto tanto del gasto público como de la deuda pública".El primer trimestre de 2026 marcó un hito para el país sudamericano, dado que —según un informe de la financiera Corficolombiana— el peso del gasto público (15,9%) en el producto interno bruto (PIB) superó por primera vez a la inversión (15,7%).Cortés Valencia explicó que, si bien el actual presidente busca consolidar la idea de que el Gobierno de Petro fue "derrochón", las estadísticas dan cuenta de "varias décadas de aumento constante del gasto público y la deuda pública" que tampoco se han revertido con gobiernos más "ortodoxos" como los de Álvaro Uribe (2002-2010) o Juan Manuel Santos (2010-2018).Este esquema ha llevado a que, en la actualidad, "la mayoría de los gastos son inflexibles", impidiendo que los sucesivos gobiernos puedan introducir modificaciones. "El problema es entonces dónde están los ingresos para sostener ese gasto permanente y creciente", explicó.También consultado por Sputnik, el economista colombiano Christian Méndez coincidió en que los problemas fiscales de Colombia se arrastran "desde hace muchos períodos de gobierno" producto de estos rubros del presupuesto "que no se pueden modificar".El economista remarcó que la inflexibilidad no solo afecta a los gastos de funcionamiento sino también al pago de deuda y de servicio de deuda, dado que "los mercados terminan castigando fuertemente a aquellos países que no son obedientes en el pago de la deuda".En opinión del analista, la solución no estará únicamente en establecer recortes de gastos, dado que el ajuste también terminará afectando a la inversión. En contrapartida, consideró que el Gobierno debería apostar por aumentar los ingresos, uno de los desafíos más importantes que tendrá la administración actual.La herencia de PetroPara Cortés Valencia, que el problema se arrastre desde hace décadas no exime de responsabilidad al Gobierno de Petro, que sí tuvo "algunos problemas profundos en términos fiscales", como destinar altos montos presupuestales a instituciones "que no iban a tener la capacidad de ejecutarlos en un año o en dos o en tres". Así, el Gobierno de Petro tuvo algunos "de los porcentajes de ejecución más bajos de los últimos 20 años".Cortés Valencia explicó que esta problemática impedía que esos montos pudieran destinarse a otros sectores, evitando que creciera innecesariamente el gasto público.Un endeudamiento insostenibleEste proceso llevó a que Colombia alcanzara en julio de 2026 —último mes de gestión de Petro— un endeudamiento bruto equivalente al 60,1% del PIB, de acuerdo a datos del Ministerio de Hacienda recogidos por el sitio especializado Valora Analitika.Cortés Valencia señaló que este proceso va acompañado por el incremento en el peso que el pago de los servicios de deuda tiene en el presupuesto de los gobiernos, ya que el endeudamiento con vencimiento a 2029 o 2030 se está haciendo "a tasas altas".Ligado a eso, subrayó, aparece el problema de "en qué se está gastando el dinero", ya que tener que destinar cada vez más fondos al funcionamiento no permitirá destinarlos a "resolver problemas sociales y necesidades materiales de la gente".Para el experto, si no obtiene crecimiento económico, el Estado colombiano podría quedar entrampado en un proceso de "poner cada vez más recursos en el pago de deuda y menos para la inversión, que debería ser el motor del crecimiento y el desarrollo".

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