https://noticiaslatam.lat/20260915/refuerzan-la-seguridad-en-estado-al-noroeste-de-mexico-con-despliegue-de-1800-elementos-1175073280.html

Refuerzan la seguridad en estado al noroeste de México con despliegue de 1.800 elementos

Refuerzan la seguridad en estado al noroeste de México con despliegue de 1.800 elementos

Sputnik Mundo

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó que 800 efectivos provendrán de su cartera, mientras que los... 15.09.2026, Sputnik Mundo

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"El despliegue fortalecerá la presencia territorial, los patrullajes, la vigilancia, la prevención y la disuasión, con atención en Mazatlán, Culiacán y los principales tramos carreteros del estado", dijo el máximo funcionario de seguridad del Gobierno mexicano, quien afirmó que la medida responde a instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.Las autoridades mexicanas han reforzado la presencia de elementos de seguridad en la entidad (noroeste) con el objetivo de contener la escalada de violencia y los enfrentamientos armados que se desataron luego del secuestro de Ismael "El Mayo" Zambada, el capo narco que lideraba el Cártel de Sinaloa, para ser entregado a Estados Unidos.

https://noticiaslatam.lat/20260913/reportan-ataque-armado-contra-un-helicoptero-policial-en-el-norte-de-mexico-1175049357.html

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