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Refuerzan la seguridad en estado al noroeste de México con despliegue de 1.800 elementos
Refuerzan la seguridad en estado al noroeste de México con despliegue de 1.800 elementos
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El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó que 800 efectivos provendrán de su cartera, mientras que los... 15.09.2026, Sputnik Mundo
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"El despliegue fortalecerá la presencia territorial, los patrullajes, la vigilancia, la prevención y la disuasión, con atención en Mazatlán, Culiacán y los principales tramos carreteros del estado", dijo el máximo funcionario de seguridad del Gobierno mexicano, quien afirmó que la medida responde a instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.Las autoridades mexicanas han reforzado la presencia de elementos de seguridad en la entidad (noroeste) con el objetivo de contener la escalada de violencia y los enfrentamientos armados que se desataron luego del secuestro de Ismael "El Mayo" Zambada, el capo narco que lideraba el Cártel de Sinaloa, para ser entregado a Estados Unidos.
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Refuerzan la seguridad en estado al noroeste de México con despliegue de 1.800 elementos

22:52 GMT 15.09.2026
© Foto : X - @sspsinaloa1Elementos de seguridad en Sinaloa
Elementos de seguridad en Sinaloa - Sputnik Mundo, 1920, 15.09.2026
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El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó que 800 efectivos provendrán de su cartera, mientras que los 1.000 restantes serán miembros de la Secretaría de Marina.
"El despliegue fortalecerá la presencia territorial, los patrullajes, la vigilancia, la prevención y la disuasión, con atención en Mazatlán, Culiacán y los principales tramos carreteros del estado", dijo el máximo funcionario de seguridad del Gobierno mexicano, quien afirmó que la medida responde a instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 13.09.2026
Defensa
Reportan ataque armado contra un helicóptero policial en el norte de México
13 de septiembre, 04:03 GMT
Las autoridades mexicanas han reforzado la presencia de elementos de seguridad en la entidad (noroeste) con el objetivo de contener la escalada de violencia y los enfrentamientos armados que se desataron luego del secuestro de Ismael "El Mayo" Zambada, el capo narco que lideraba el Cártel de Sinaloa, para ser entregado a Estados Unidos.
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