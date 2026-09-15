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La juventud voltea cada vez más hacia Rusia, admite un joven profesional mexicano | Video

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Sputnik Mundo

Rusia tiene mucho que ofrecer al mundo y la joven generación de México cada vez se interesa más por el país euroasiático, comparte con Sputnik el especialista... 15.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-15T18:30+0000

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En palabras de Armenta, las relaciones entre los dos países son "sumamente positivas" y tienen un gran potencial. Señala que a los jóvenes mexicanos y latinoamericanos en general les atrae la posibilidad de conseguir una formación de calidad en Rusia, y que la oferta académica es muy amplia: desde ingeniería aeronáutica y medicina hasta derecho y relaciones internacionales."Hay una gran oferta académica en varios ámbitos, pero sobre todo he notado que muchos mexicanos vienen aquí a estudiar a Kazán, ingenierías en aeronáutica, diversas ingenierías", explica.Y una vez concluidos sus estudios en Rusia, los jóvenes profesionales pueden aplicar con éxito los conocimientos adquiridos en sus países de origen.Para concluir, destaca la importancia de "mantener una mente abierta" e invita a sus compatriotas a realizar estudios en universidades rusas."Hay un nivel muy alto de educación y yo creo que hay que aprovechar eso", cerró el delegato mexicano.

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