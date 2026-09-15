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La juventud voltea cada vez más hacia Rusia, admite un joven profesional mexicano | Video
La juventud voltea cada vez más hacia Rusia, admite un joven profesional mexicano | Video
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Rusia tiene mucho que ofrecer al mundo y la joven generación de México cada vez se interesa más por el país euroasiático, comparte con Sputnik el especialista... 15.09.2026, Sputnik Mundo
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En palabras de Armenta, las relaciones entre los dos países son "sumamente positivas" y tienen un gran potencial. Señala que a los jóvenes mexicanos y latinoamericanos en general les atrae la posibilidad de conseguir una formación de calidad en Rusia, y que la oferta académica es muy amplia: desde ingeniería aeronáutica y medicina hasta derecho y relaciones internacionales."Hay una gran oferta académica en varios ámbitos, pero sobre todo he notado que muchos mexicanos vienen aquí a estudiar a Kazán, ingenierías en aeronáutica, diversas ingenierías", explica.Y una vez concluidos sus estudios en Rusia, los jóvenes profesionales pueden aplicar con éxito los conocimientos adquiridos en sus países de origen.Para concluir, destaca la importancia de "mantener una mente abierta" e invita a sus compatriotas a realizar estudios en universidades rusas."Hay un nivel muy alto de educación y yo creo que hay que aprovechar eso", cerró el delegato mexicano.
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La juventud voltea cada vez más hacia Rusia, admite un joven profesional mexicano | Video

18:30 GMT 15.09.2026
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Participantes del Festival Mundial de la Juventud - Sputnik Mundo, 1920, 15.09.2026
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Rusia tiene mucho que ofrecer al mundo y la joven generación de México cada vez se interesa más por el país euroasiático, comparte con Sputnik el especialista mexicano en Relaciones Internacionales, Arnoldo Armenta Traslaviña. En particular, dice, de Rusia atrae mucho el alto nivel de educación para cursar estudios académicos.

"Precisamente yo lo que trato de romper es ese paradigma de solo voltear al norte, solo voltear hacia EEUU", compartió su experiencia personal en el marco del Festival Mundial de la Juventud que se desarrolla del 11 al 17 de septiembre en la ciudad rusa de Ekaterimburgo.

En palabras de Armenta, las relaciones entre los dos países son "sumamente positivas" y tienen un gran potencial. Señala que a los jóvenes mexicanos y latinoamericanos en general les atrae la posibilidad de conseguir una formación de calidad en Rusia, y que la oferta académica es muy amplia: desde ingeniería aeronáutica y medicina hasta derecho y relaciones internacionales.
"Hay una gran oferta académica en varios ámbitos, pero sobre todo he notado que muchos mexicanos vienen aquí a estudiar a Kazán, ingenierías en aeronáutica, diversas ingenierías", explica.
Y una vez concluidos sus estudios en Rusia, los jóvenes profesionales pueden aplicar con éxito los conocimientos adquiridos en sus países de origen.

"Creo que Rusia abre las puertas a todo el mundo para que podamos incidir posteriormente en nuestros países", observa.

Para concluir, destaca la importancia de "mantener una mente abierta" e invita a sus compatriotas a realizar estudios en universidades rusas.
"Hay un nivel muy alto de educación y yo creo que hay que aprovechar eso", cerró el delegato mexicano.
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