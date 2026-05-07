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Rusia pone en marcha una Escuela de Medios para creadores de contenido internacionales
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Del 5 al 8 de mayo, la región rusa de Kaliningrado acoge la Escuela de Medios de Comunicación para blogueros extranjeros. El evento tiene como objetivo ayudar... 07.05.2026, Sputnik Mundo
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En la iniciativa, promovida por la Dirección del Festival Mundial de la Juventud y el Centro de Desarrollo de Medios Juveniles SHUM, participan unos 50 blogueros de 25 países de todo el mundo, entre ellos representantes de Bolivia, Bélgica, el Reino Unido, la India, Indonesia y otros países. La audiencia total de los creadores de contenido que acudieron al acontecimiento en supera los 34 millones de personas.El plan de estudios de la Escuela abarca temas clave como:Los participantes adquieren habilidades para trabajar con las audiencias objetivo, aprenden a adaptar los productos mediáticos a diversos contextos socioculturales y a crear contenidos atractivos."Creemos que la Escuela de Medios de Comunicación no solo supondrá un punto de crecimiento de sus competencias profesionales, sino también un lugar donde se formará una comunidad global de blogueros. Ya hoy, el contenido que crean supone una contribución significativa al desarrollo de la cooperación juvenil internacional y al fortalecimiento del entendimiento mutuo entre los jóvenes de todo el mundo", señaló en su discurso a los participantes uno de los organizadores, Vajtang Jiklanadze.
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Rusia pone en marcha una Escuela de Medios para creadores de contenido internacionales

09:46 GMT 07.05.2026
© Sputnik / Ilia KazankovEscuela de Medios de Comunicación para blogueros extranjeros de decenas de países arranca en Rusia
Escuela de Medios de Comunicación para blogueros extranjeros de decenas de países arranca en Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 07.05.2026
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Del 5 al 8 de mayo, la región rusa de Kaliningrado acoge la Escuela de Medios de Comunicación para blogueros extranjeros. El evento tiene como objetivo ayudar a los participantes no solo perfeccionar sus habilidades profesionales e intercambiar experiencias con sus colegas rusos, sino también conocer más de cerca al país euroasiático.
En la iniciativa, promovida por la Dirección del Festival Mundial de la Juventud y el Centro de Desarrollo de Medios Juveniles SHUM, participan unos 50 blogueros de 25 países de todo el mundo, entre ellos representantes de Bolivia, Bélgica, el Reino Unido, la India, Indonesia y otros países. La audiencia total de los creadores de contenido que acudieron al acontecimiento en supera los 34 millones de personas.

"Hoy en día, observamos procesos centrífugos en el mundo, cuando la comunidad internacional se está fragmentando en función de diversos criterios. Pero ustedes, por el contrario, se están uniendo, están desarrollando una agenda común y se muestran dispuestos al diálogo. Es una magnífica oportunidad para intercambiar opiniones y establecer contactos", comentó al respecto la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.

El plan de estudios de la Escuela abarca temas clave como:
Análisis del consumo de medios y de los mecanismos de influencia mediática.
Aprendizaje de herramientas de promoción en plataformas digitales.
Implementación de tecnologías de inteligencia artificial en la producción de contenidos.
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Comienza en Rusia una Escuela de Medios de Comunicación con participantes de decenas de países.

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Los participantes adquieren habilidades para trabajar con las audiencias objetivo, aprenden a adaptar los productos mediáticos a diversos contextos socioculturales y a crear contenidos atractivos.
"Creemos que la Escuela de Medios de Comunicación no solo supondrá un punto de crecimiento de sus competencias profesionales, sino también un lugar donde se formará una comunidad global de blogueros. Ya hoy, el contenido que crean supone una contribución significativa al desarrollo de la cooperación juvenil internacional y al fortalecimiento del entendimiento mutuo entre los jóvenes de todo el mundo", señaló en su discurso a los participantes uno de los organizadores, Vajtang Jiklanadze.
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