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Rusia pone en marcha una Escuela de Medios para creadores de contenido internacionales

Rusia pone en marcha una Escuela de Medios para creadores de contenido internacionales

Sputnik Mundo

Del 5 al 8 de mayo, la región rusa de Kaliningrado acoge la Escuela de Medios de Comunicación para blogueros extranjeros. El evento tiene como objetivo ayudar... 07.05.2026, Sputnik Mundo

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En la iniciativa, promovida por la Dirección del Festival Mundial de la Juventud y el Centro de Desarrollo de Medios Juveniles SHUM, participan unos 50 blogueros de 25 países de todo el mundo, entre ellos representantes de Bolivia, Bélgica, el Reino Unido, la India, Indonesia y otros países. La audiencia total de los creadores de contenido que acudieron al acontecimiento en supera los 34 millones de personas.El plan de estudios de la Escuela abarca temas clave como:Los participantes adquieren habilidades para trabajar con las audiencias objetivo, aprenden a adaptar los productos mediáticos a diversos contextos socioculturales y a crear contenidos atractivos."Creemos que la Escuela de Medios de Comunicación no solo supondrá un punto de crecimiento de sus competencias profesionales, sino también un lugar donde se formará una comunidad global de blogueros. Ya hoy, el contenido que crean supone una contribución significativa al desarrollo de la cooperación juvenil internacional y al fortalecimiento del entendimiento mutuo entre los jóvenes de todo el mundo", señaló en su discurso a los participantes uno de los organizadores, Vajtang Jiklanadze.

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