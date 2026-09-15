Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260915/la-cepal-aboga-por-una-cooperacion-pragmatica-en-america-latina-con-miras-a-evitar-la-dependencia-1175073610.html
La CEPAL aboga por una cooperación pragmática en América Latina con miras a evitar la dependencia externa
La CEPAL aboga por una cooperación pragmática en América Latina con miras a evitar la dependencia externa
Sputnik Mundo
El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), José Manuel Salazar-Xirinachs, defendió una cooperación pragmática y... 15.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-15T23:06+0000
2026-09-15T23:06+0000
américa latina
💗 salud
política
josé manuel salazar-xirinachs
cepal
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/0f/1175073990_55:0:1598:868_1920x0_80_0_0_4cbb459d0e2951e5252b990756d74746.jpg
Según Salazar-Xirinachs, la integración regional no tiene por qué exigir alineamiento político ni consenso absoluto entre los gobiernos. La propuesta consiste en construir acuerdos viables a partir de puntos mínimos de convergencia, preservando las diferencias entre los países y fortaleciendo una capacidad de acción propia.A su juicio, sin una estrategia común para defender sus intereses, la región corre el riesgo de ser simplemente "arrastrada por la marea de la historia". "No se trataría de una utopía de cooperación máxima. Recomendamos una cooperación pragmática para alcanzar consensos mínimos", añadió.
https://noticiaslatam.lat/20260828/america-latina-y-el-caribe-poseen-activos-estrategicos-para-navegar-la-nueva-era-geopolitica-cepal-1174832488.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/0f/1175073990_248:0:1405:868_1920x0_80_0_0_150240bd472a578b7675f13f5493af91.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
💗 salud, política, josé manuel salazar-xirinachs, cepal
💗 salud, política, josé manuel salazar-xirinachs, cepal

La CEPAL aboga por una cooperación pragmática en América Latina con miras a evitar la dependencia externa

23:06 GMT 15.09.2026
© Foto : X - @cepal_onuEl secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), José Manuel Salazar-Xirinachs
El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), José Manuel Salazar-Xirinachs - Sputnik Mundo, 1920, 15.09.2026
© Foto : X - @cepal_onu
Síguenos en
El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), José Manuel Salazar-Xirinachs, defendió una cooperación pragmática y menos rígida entre los países de la región, para que se logre proteger y transformar en desarrollo los activos estratégicos, tales como minerales críticos, energía, alimentos y biodiversidad.
Según Salazar-Xirinachs, la integración regional no tiene por qué exigir alineamiento político ni consenso absoluto entre los gobiernos.
Bancos centrales deben alistarse ante alza inflacionaria por tensión en Oriente Medio, advierte la OCDE - Sputnik Mundo, 1920, 28.08.2026
América Latina
América Latina y el Caribe poseen activos estratégicos para navegar la nueva era geopolítica: CEPAL
28 de agosto, 06:15 GMT
La propuesta consiste en construir acuerdos viables a partir de puntos mínimos de convergencia, preservando las diferencias entre los países y fortaleciendo una capacidad de acción propia.
A su juicio, sin una estrategia común para defender sus intereses, la región corre el riesgo de ser simplemente "arrastrada por la marea de la historia". "No se trataría de una utopía de cooperación máxima. Recomendamos una cooperación pragmática para alcanzar consensos mínimos", añadió.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала