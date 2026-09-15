La CEPAL aboga por una cooperación pragmática en América Latina con miras a evitar la dependencia externa

Según Salazar-Xirinachs, la integración regional no tiene por qué exigir alineamiento político ni consenso absoluto entre los gobiernos. La propuesta consiste en construir acuerdos viables a partir de puntos mínimos de convergencia, preservando las diferencias entre los países y fortaleciendo una capacidad de acción propia.A su juicio, sin una estrategia común para defender sus intereses, la región corre el riesgo de ser simplemente "arrastrada por la marea de la historia". "No se trataría de una utopía de cooperación máxima. Recomendamos una cooperación pragmática para alcanzar consensos mínimos", añadió.
El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), José Manuel Salazar-Xirinachs, defendió una cooperación pragmática y menos rígida entre los países de la región, para que se logre proteger y transformar en desarrollo los activos estratégicos, tales como minerales críticos, energía, alimentos y biodiversidad.
Según Salazar-Xirinachs, la integración regional no tiene por qué exigir alineamiento político ni consenso absoluto entre los gobiernos.
La propuesta consiste en construir acuerdos viables a partir de puntos mínimos de convergencia, preservando las diferencias entre los países y fortaleciendo una capacidad de acción propia.
A su juicio, sin una estrategia común para defender sus intereses, la región corre el riesgo de ser simplemente "arrastrada por la marea de la historia". "No se trataría de una utopía de cooperación máxima. Recomendamos una cooperación pragmática para alcanzar consensos mínimos", añadió.
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