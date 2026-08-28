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América Latina y el Caribe poseen activos estratégicos para navegar la nueva era geopolítica: CEPAL
América Latina y el Caribe poseen activos estratégicos para navegar la nueva era geopolítica: CEPAL
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El diagnóstico está incluido en el informe elaborado por una comisión de alto nivel convocada por el secretario ejecutivo del organismo, José Manuel... 28.08.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el documento, la fragmentación del sistema global y las crecientes tensiones geopolíticas exigen a los Estados latinoamericanos abandonar la pasividad y adoptar un papel proactivo. La clave reside en convertir la abundancia de recursos en ventajas productivas concretas mediante políticas públicas de largo alcance, precisa la CEPAL.Entre los principales activos identificados destaca el peso de la región en la transición energética global. América Latina concentra un porcentaje determinante de las reservas mundiales de minerales críticos como el litio y el cobre, insumos insustituibles para la electromovilidad y las tecnologías limpias. No obstante, el organismo advirtió que es indispensable pasar de la mera extracción de materias primas hacia la industrialización y el valor agregado local.En materia de comercio exterior y reconfiguración de cadenas de suministro, el reporte subraya el potencial del nearshoring, especialmente para economías con alto grado de integración y cercanía a los grandes mercados, como es el caso de México. Para aprovechar esta inercia, la CEPAL exhorta a fortalecer las capacidades institucionales, la infraestructura logística y las políticas de fomento productivo e innovación tecnológica.El informe también hace hincapié en la urgente necesidad de reactivar e intensificar el comercio intrarregional. Pese a contar con un mercado potencial de aproximadamente 660 millones de personas, los intercambios comerciales entre las propias naciones de la región representan apenas el 14% del total exportado, lo que evidencia una elevada e insostenible vulnerabilidad ante choques externos.En el ámbito diplomático y de la gobernanza internacional, se instó a los gobiernos a adoptar posturas de no alineamiento activo y pragmatismo pragmático. En ese sentido, la CEPAL sugirió diversificar las alianzas globales y explotar el "poder blando" de la región -sustentado en su riqueza cultural, tradición diplomática y reputación pacífica- para negociar con autonomía y sin subordinación frente a los bloques de poder dominantes.
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América Latina y el Caribe poseen activos estratégicos para navegar la nueva era geopolítica: CEPAL

06:15 GMT 28.08.2026
© AP PhotoBancos centrales deben alistarse ante alza inflacionaria por tensión en Oriente Medio, advierte la OCDE
Bancos centrales deben alistarse ante alza inflacionaria por tensión en Oriente Medio, advierte la OCDE - Sputnik Mundo, 1920, 28.08.2026
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El diagnóstico está incluido en el informe elaborado por una comisión de alto nivel convocada por el secretario ejecutivo del organismo, José Manuel Salazar-Xirinachs y que fue presentado esta semana en el Anfiteatro Simón Bolívar del Antiguo Colegio de San Ildefonso, en México.
De acuerdo con el documento, la fragmentación del sistema global y las crecientes tensiones geopolíticas exigen a los Estados latinoamericanos abandonar la pasividad y adoptar un papel proactivo. La clave reside en convertir la abundancia de recursos en ventajas productivas concretas mediante políticas públicas de largo alcance, precisa la CEPAL.
Entre los principales activos identificados destaca el peso de la región en la transición energética global. América Latina concentra un porcentaje determinante de las reservas mundiales de minerales críticos como el litio y el cobre, insumos insustituibles para la electromovilidad y las tecnologías limpias. No obstante, el organismo advirtió que es indispensable pasar de la mera extracción de materias primas hacia la industrialización y el valor agregado local.
Sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación - Sputnik Mundo, 1920, 25.03.2026
‍ Corte mexicana valida la reforma que da exclusividad al Estado para la explotación del litio
25 de marzo, 04:11 GMT
En materia de comercio exterior y reconfiguración de cadenas de suministro, el reporte subraya el potencial del nearshoring, especialmente para economías con alto grado de integración y cercanía a los grandes mercados, como es el caso de México. Para aprovechar esta inercia, la CEPAL exhorta a fortalecer las capacidades institucionales, la infraestructura logística y las políticas de fomento productivo e innovación tecnológica.
El informe también hace hincapié en la urgente necesidad de reactivar e intensificar el comercio intrarregional. Pese a contar con un mercado potencial de aproximadamente 660 millones de personas, los intercambios comerciales entre las propias naciones de la región representan apenas el 14% del total exportado, lo que evidencia una elevada e insostenible vulnerabilidad ante choques externos.
Mesa de apertura del tercer Congreso Panamericano realizado en Montevideo, Uruguay, en agosto de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 22.08.2026
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22 de agosto, 00:56 GMT
En el ámbito diplomático y de la gobernanza internacional, se instó a los gobiernos a adoptar posturas de no alineamiento activo y pragmatismo pragmático.

En ese sentido, la CEPAL sugirió diversificar las alianzas globales y explotar el "poder blando" de la región -sustentado en su riqueza cultural, tradición diplomática y reputación pacífica- para negociar con autonomía y sin subordinación frente a los bloques de poder dominantes.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
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