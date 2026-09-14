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Sheinbaum tilda de absurda la supuesta encuesta de EEUU en la que mexicanos avalan una intervención
Sheinbaum tilda de absurda la supuesta encuesta de EEUU en la que mexicanos avalan una intervención
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La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que los mexicanos estén a favor de algún tipo de intervención extranjera y acusó un uso político del país... 14.09.2026, Sputnik Mundo
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"La gran mayoría de las y los mexicanos, por nuestra historia, por lo que somos, por el sentido nacionalista, por el orgullo de ser mexicanos y porque, además, ven que se está trabajando, está en contra de una intervención extranjera, cualquiera que sea, y particularmente de Estados Unidos", sentenció.Los dichos de la jefa del Ejecutivo mexicano llegan luego de que un medio estadounidense difundiera una supuesta encuesta del Departamento de Estado en donde se afirma que la mayoría de los mexicanos está a favor de una intervención. "Es tan absurda que realmente no impacta, pero quieren impactar en Estados Unidos", abundó.
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Sheinbaum tilda de absurda la supuesta encuesta de EEUU en la que mexicanos avalan una intervención

22:16 GMT 14.09.2026
© Foto : Cortesía del Gobierno de MéxicoLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. - Sputnik Mundo, 1920, 14.09.2026
© Foto : Cortesía del Gobierno de México
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La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que los mexicanos estén a favor de algún tipo de intervención extranjera y acusó un uso político del país latinoamericano rumbo a las elecciones intermedias en Estados Unidos.
"La gran mayoría de las y los mexicanos, por nuestra historia, por lo que somos, por el sentido nacionalista, por el orgullo de ser mexicanos y porque, además, ven que se está trabajando, está en contra de una intervención extranjera, cualquiera que sea, y particularmente de Estados Unidos", sentenció.
Los dichos de la jefa del Ejecutivo mexicano llegan luego de que un medio estadounidense difundiera una supuesta encuesta del Departamento de Estado en donde se afirma que la mayoría de los mexicanos está a favor de una intervención.
César Cravioto, secretario de Gobierno de Ciudad de México - Sputnik Mundo, 1920, 22.07.2026
América Latina
"A los mexicanos no nos gusta que haya intervención extranjera", dice el secretario de Gobierno de CDMX
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"Es tan absurda que realmente no impacta, pero quieren impactar en Estados Unidos", abundó.
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