Sheinbaum tilda de absurda la supuesta encuesta de EEUU en la que mexicanos avalan una intervención
© Foto : Cortesía del Gobierno de MéxicoLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
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La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que los mexicanos estén a favor de algún tipo de intervención extranjera y acusó un uso político del país latinoamericano rumbo a las elecciones intermedias en Estados Unidos.
"La gran mayoría de las y los mexicanos, por nuestra historia, por lo que somos, por el sentido nacionalista, por el orgullo de ser mexicanos y porque, además, ven que se está trabajando, está en contra de una intervención extranjera, cualquiera que sea, y particularmente de Estados Unidos", sentenció.
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Los dichos de la jefa del Ejecutivo mexicano llegan luego de que un medio estadounidense difundiera una supuesta encuesta del Departamento de Estado en donde se afirma que la mayoría de los mexicanos está a favor de una intervención.
"Es tan absurda que realmente no impacta, pero quieren impactar en Estados Unidos", abundó.
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