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Rusia libera 3 localidades y derriba más de 1.000 drones ucranianos en un día de combates

Rusia libera 3 localidades y derriba más de 1.000 drones ucranianos en un día de combates

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron tres localidades en las regiones de Járkov y de Zaporozhie en la última jornada de la operación militar especial... 14.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-14T12:12+0000

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Las tropas rusas continúan estrechando el cerco alrededor de las formaciones enemigas rodeadas en la región de Járkov, al mismo tiempo que prosiguen ampliando la zona exterior de control.Dentro del cerco, fue liberada la localidad de Shirókoye y se están librando intensos combates para tomar bajo control la localidad de Málaya Volchia, detalla el organismo castrense. Además, en la misma región de Járkov fue liberada la localidad de Shevchénkovo, así como la de Novoandréyevka en la región de Zaporozhie.De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 460 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 215 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a hasta 170 soldados ucranianos y el grupo Este a hasta 290 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 200 militares.Mientras tanto, el Ejército ruso asestó golpes contra "instalaciones de la infraestructura logística, energética y de transporte de Ucrania utilizadas por las Fuerzas Armadas de Ucrania, talleres de ensamblaje y almacenamiento de aeronaves no tripuladas, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas", procede del último reporte de la entidad castrense.La defensa antiaérea rusa interceptó cuatro bombas con kits de guiado y planeo, cuatro proyectiles del sistema Himars, dos misiles de largo alcance Neptun, al mismo tiempo que derribó 1.025 aeronaves no tripuladas.Con ello, la Flota del Mar Negro destruyó una lancha no tripulada ucraniana, precisa el informe del Ministerio de Defensa de Rusia.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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