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De las Islas Marías al Tren Maya: México busca impulsar sus pilares turísticos

De las Islas Marías al Tren Maya: México busca impulsar sus pilares turísticos

Sputnik Mundo

Al ser el mayor punto de entradas turísticas al país, la Ciudad de México tiene convenios con Mexicana de Aviación, la única aerolínea del Estado; el Tren Maya... 05.09.2026, Sputnik Mundo

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Con el afán de fortalecer la vinculación comercial entre destinos y empresas, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México realizó un encuentro de negocios. Durante el evento, la capital mexicana firmó también un convenio con las Islas Marías, un espacio recuperado por el anterior Gobierno federal, a cargo de Andrés Manuel López Obrador, que pasó de ser una cárcel con muros de agua a una de las apuestas turísticas de la pasada Administración.Además del archipiélago colindante con Nayarit (oeste), otras de las apuestas turísticas nacionales desde el Gobierno pasado son el Tren Maya, Tulum, así como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), además del rescate de Mexicana de Aviación, que ahora es operada por el Estado mexicano.En entrevista con Sputnik, Jennie Shrem Serur, directora general del Instituto de Promoción Turística de la capital mexicana, sentenció que la ciudad es un elemento esencial en el fortalecimiento de estas apuestas para captar a visitantes extranjeros."La intención es conectar a toda la República"Mexicana de Aviación, otrora una empresa privada, fue rescatada de la quiebra por el anterior Gobierno de López Obrador y comenzó a operar de nuevo en 2023 como una aerolínea estatal.Actualmente, la aerolínea opera 19 rutas como parte del plan estratégico del Gobierno Federal para impulsar el desarrollo de las empresas de participación estatal, según dijo a este medio su director comercial, Luis Mendieta.A diferencia de otras aerolíneas, los precios que oferta son más económicos, con el afán de incentivar el turismo al interior del país."Un destino que transmite a una parte de la historia"Durante más de 100 años, las Islas María Madre, María Cleofas y María Magdalena fungieron como un centro penitenciario con muros de agua. Se trata de una reserva de más de 641.000 hectáreas destinadas actualmente al turismo.Hasta el 2019, en las Islas Marías habitaban más de 600 reclusos, los cuales fueron reubicados en distintos centros penitenciarios del país.En entrevista con Sputnik, Hugo Sánchez Mijangos, gerente de Promoción y Desarrollo Turístico de Islas, sentenció que esta historia es parte también de la oferta turística del archipiélago.Para arribar al lugar, destacó Sánchez Mijangos, el Gobierno mexicano ofrece paquetes que comprenden desde el transporte marítimo, el hospedaje, la alimentación, el acceso al área natural protegida y los recorridos turísticos."Somos reserva de la biosfera por parte de la UNESCO. Entonces, lo que vamos a encontrar es historia, es biodiversidad y una experiencia muy grata", finalizó.

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