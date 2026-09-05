De las Islas Marías al Tren Maya: México busca impulsar sus pilares turísticos

Con el afán de fortalecer la vinculación comercial entre destinos y empresas, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México realizó un encuentro de negocios. Durante el evento, la capital mexicana firmó también un convenio con las Islas Marías, un espacio recuperado por el anterior Gobierno federal, a cargo de Andrés Manuel López Obrador, que pasó de ser una cárcel con muros de agua a una de las apuestas turísticas de la pasada Administración.Además del archipiélago colindante con Nayarit (oeste), otras de las apuestas turísticas nacionales desde el Gobierno pasado son el Tren Maya, Tulum, así como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), además del rescate de Mexicana de Aviación, que ahora es operada por el Estado mexicano.En entrevista con Sputnik, Jennie Shrem Serur, directora general del Instituto de Promoción Turística de la capital mexicana, sentenció que la ciudad es un elemento esencial en el fortalecimiento de estas apuestas para captar a visitantes extranjeros."La intención es conectar a toda la República"Mexicana de Aviación, otrora una empresa privada, fue rescatada de la quiebra por el anterior Gobierno de López Obrador y comenzó a operar de nuevo en 2023 como una aerolínea estatal.Actualmente, la aerolínea opera 19 rutas como parte del plan estratégico del Gobierno Federal para impulsar el desarrollo de las empresas de participación estatal, según dijo a este medio su director comercial, Luis Mendieta.A diferencia de otras aerolíneas, los precios que oferta son más económicos, con el afán de incentivar el turismo al interior del país."Un destino que transmite a una parte de la historia"Durante más de 100 años, las Islas María Madre, María Cleofas y María Magdalena fungieron como un centro penitenciario con muros de agua. Se trata de una reserva de más de 641.000 hectáreas destinadas actualmente al turismo.Hasta el 2019, en las Islas Marías habitaban más de 600 reclusos, los cuales fueron reubicados en distintos centros penitenciarios del país.En entrevista con Sputnik, Hugo Sánchez Mijangos, gerente de Promoción y Desarrollo Turístico de Islas, sentenció que esta historia es parte también de la oferta turística del archipiélago.Para arribar al lugar, destacó Sánchez Mijangos, el Gobierno mexicano ofrece paquetes que comprenden desde el transporte marítimo, el hospedaje, la alimentación, el acceso al área natural protegida y los recorridos turísticos."Somos reserva de la biosfera por parte de la UNESCO. Entonces, lo que vamos a encontrar es historia, es biodiversidad y una experiencia muy grata", finalizó.
Al ser el mayor punto de entradas turísticas al país, la Ciudad de México tiene convenios con Mexicana de Aviación, la única aerolínea del Estado; el Tren Maya y más recientemente con las Islas Marías, un archipiélago envuelto en historia.
Con el afán de fortalecer la vinculación comercial entre destinos y empresas, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México realizó un encuentro de negocios. Durante el evento, la capital mexicana firmó también un convenio con las Islas Marías, un espacio recuperado por el anterior Gobierno federal, a cargo de Andrés Manuel López Obrador, que pasó de ser una cárcel con muros de agua a una de las apuestas turísticas de la pasada Administración.
Además del archipiélago colindante con Nayarit (oeste), otras de las apuestas turísticas nacionales desde el Gobierno pasado son el Tren Maya, Tulum, así como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), además del rescate de Mexicana de Aviación, que ahora es operada por el Estado mexicano.
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En entrevista con Sputnik, Jennie Shrem Serur, directora general del Instituto de Promoción Turística de la capital mexicana, sentenció que la ciudad es un elemento esencial en el fortalecimiento de estas apuestas para captar a visitantes extranjeros.
"La Ciudad de México juega un papel estratégico, ya que, por términos y en temas de conectividad, nosotros somos la puerta de entrada para que muchos visitantes lleguen a todos estos destinos", sentenció.
"La intención es conectar a toda la República"
Mexicana de Aviación, otrora una empresa privada, fue rescatada de la quiebra por el anterior Gobierno de López Obrador y comenzó a operar de nuevo en 2023 como una aerolínea estatal.
Actualmente, la aerolínea opera 19 rutas como parte del plan estratégico del Gobierno Federal para impulsar el desarrollo de las empresas de participación estatal, según dijo a este medio su director comercial, Luis Mendieta.
A diferencia de otras aerolíneas, los precios que oferta son más económicos, con el afán de incentivar el turismo al interior del país.
"Mexicana ofrece precios muy competitivos a destinos, incluso hacia donde nadie opera. Hoy por hoy tenemos destinos como Ixtepec (Oaxaca, al sur de México) y Palenque (Chiapas), en donde somos las únicas aerolíneas que operamos", destacó. "La intención es llegar a más mexicanos y tener mayor presencia a lo largo de la República".
"Un destino que transmite a una parte de la historia"
Durante más de 100 años, las Islas María Madre, María Cleofas y María Magdalena fungieron como un centro penitenciario con muros de agua. Se trata de una reserva de más de 641.000 hectáreas destinadas actualmente al turismo.
Hasta el 2019, en las Islas Marías habitaban más de 600 reclusos, los cuales fueron reubicados en distintos centros penitenciarios del país.
En entrevista con Sputnik, Hugo Sánchez Mijangos, gerente de Promoción y Desarrollo Turístico de Islas, sentenció que esta historia es parte también de la oferta turística del archipiélago.
“Nos ofrece a los turistas una experiencia única envuelta en historia donde conocemos el gran pasado que tienen las Islas Marías, que, como saben, fue un centro penitenciario. Fue una cárcel de máxima seguridad (...). La verdad, nos transmite una parte de la historia que representa mucho para cada uno de los mexicanos”, dijo.
Para arribar al lugar, destacó Sánchez Mijangos, el Gobierno mexicano ofrece paquetes que comprenden desde el transporte marítimo, el hospedaje, la alimentación, el acceso al área natural protegida y los recorridos turísticos.
"Somos reserva de la biosfera por parte de la UNESCO. Entonces, lo que vamos a encontrar es historia, es biodiversidad y una experiencia muy grata", finalizó.
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