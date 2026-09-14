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Cultura, tecnología y diálogo internacional: San Petersburgo acogerá el XII Foro de Culturas Unidas
Cultura, tecnología y diálogo internacional: San Petersburgo acogerá el XII Foro de Culturas Unidas
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El XII Foro Internacional de Culturas Unidas se celebrará del 24 al 26 de septiembre de 2026 en San Petersburgo. El programa abordará los principales retos de... 14.09.2026, Sputnik Mundo
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El evento no solo tiene como objetivo reunir a representantes de diferentes ámbitos de la cultura, sino también debatir cuestiones prácticas relacionadas con la cooperación internacional."La cultura sigue siendo uno de los instrumentos más sólidos para el diálogo entre países, y el Foro brinda oportunidades para establecer nuevas relaciones profesionales y proyectos conjuntos", subrayó el asesor presidencial, Antón Kobiakov.Así, se prestará especial atención a la relación entre cultura y nuevas tecnologías, con sesiones sobre inteligencia artificial, patrimonio cultural, música, cine, teatro, museos y educación artística. También se debatirá el impacto de la IA en la cultura y los riesgos y oportunidades que plantea.En las distintas secciones participarán profesionales y asociaciones de Rusia, así como de países como la India, Vietnam, Turquía, Colombia, Túnez, Polonia, Alemania, entre otros.
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Cultura, tecnología y diálogo internacional: San Petersburgo acogerá el XII Foro de Culturas Unidas
13:20 GMT 14.09.2026 (actualizado: 13:22 GMT 14.09.2026)
El XII Foro Internacional de Culturas Unidas se celebrará del 24 al 26 de septiembre de 2026 en San Petersburgo. El programa abordará los principales retos de la cultura actual, desde la conservación del patrimonio hasta el impacto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en las industrias creativas.
"El Foro de las Culturas Unidas se volvió un espacio importante para un diálogo internacional significativo, basado en el respeto por la diversidad cultural, la memoria histórica y los valores tradicionales", destacaron los organizadores.
El evento no solo tiene como objetivo reunir a representantes de diferentes ámbitos de la cultura, sino también debatir cuestiones prácticas relacionadas con la cooperación internacional.
"La cultura sigue siendo uno de los instrumentos más sólidos para el diálogo entre países, y el Foro brinda oportunidades para establecer nuevas relaciones profesionales y proyectos conjuntos", subrayó el asesor presidencial, Antón Kobiakov.
Así, se prestará especial atención a la relación entre cultura y nuevas tecnologías, con sesiones sobre inteligencia artificial, patrimonio cultural, música, cine, teatro, museos y educación artística. También se debatirá el impacto de la IA en la cultura y los riesgos y oportunidades que plantea.
"Para nosotros es importante que el Foro sea, ante todo, un espacio de diálogo profesional para quienes trabajan a diario en el ámbito de la cultura", señaló la ministra de Cultura de Rusia, Olga Liubimova.
En las distintas secciones participarán profesionales y asociaciones de Rusia, así como de países como la India, Vietnam, Turquía, Colombia, Túnez, Polonia, Alemania, entre otros.
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