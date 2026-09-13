https://noticiaslatam.lat/20260913/reportan-la-desaparicion-de-una-aeronave-en-colombia-1175052833.html

Reportan la desaparición de una aeronave en Colombia

Reportan la desaparición de una aeronave en Colombia

Sputnik Mundo

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil del país sudamericano informó que se emprendió una búsqueda de la aeronave con un... 13.09.2026, Sputnik Mundo

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La unidad, un Cessna T206 de matrícula HK4985 al servicio de la Patrulla Aérea Civil Colombiana, había partido del Aeropuerto de Condoto rumbo al Aeropuerto de Guaymaral. Aeronáutica Civil coordina el operativo con la Policía Nacional, el Ejército y organismos de socorro para facilitar el ingreso del personal hasta el área señalada.

https://noticiaslatam.lat/20260911/del-plan-colombia-al-patriota-siglo-xxi-de-la-espriella-quiere-que-eeuu-modernice-las-fuerzas-1175015990.html

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