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Reportan la desaparición de una aeronave en Colombia
Reportan la desaparición de una aeronave en Colombia
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La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil del país sudamericano informó que se emprendió una búsqueda de la aeronave con un... 13.09.2026, Sputnik Mundo
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La unidad, un Cessna T206 de matrícula HK4985 al servicio de la Patrulla Aérea Civil Colombiana, había partido del Aeropuerto de Condoto rumbo al Aeropuerto de Guaymaral. Aeronáutica Civil coordina el operativo con la Policía Nacional, el Ejército y organismos de socorro para facilitar el ingreso del personal hasta el área señalada.
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Reportan la desaparición de una aeronave en Colombia

21:51 GMT 13.09.2026
© AP Photo / Gerald HerbertVista desde una aeronave Cessna (imagen referencial)
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© AP Photo / Gerald Herbert
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La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil del país sudamericano informó que se emprendió una búsqueda de la aeronave con un piloto y cuatro pasajeros a bordo que perdió comunicación cuando volaba entre Condoto (oeste) y Guaymaral, cerca de la capital.
"El último reporte de comunicación con la aeronave se registró a las 9:23 hora local (GMT -5); posteriormente, se confirmó la activación de la radiobaliza de emergencia en la zona del Cerro Tatamá, a 33 millas del VOR de Pereira. Se activaron de inmediato los protocolos del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR)", informó la entidad en un comunicado.
La unidad, un Cessna T206 de matrícula HK4985 al servicio de la Patrulla Aérea Civil Colombiana, había partido del Aeropuerto de Condoto rumbo al Aeropuerto de Guaymaral.
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Aeronáutica Civil coordina el operativo con la Policía Nacional, el Ejército y organismos de socorro para facilitar el ingreso del personal hasta el área señalada.
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