Suman 76 fallecidos a causa del incendio de un ferry en Filipinas

"Al menos unos restos calcinados serán transportados en el BRP Cape Engaño el 13 de septiembre de 2026. Estas 41 nuevas víctimas mortales elevan el total de fallecidos confirmados de 35 a 76", indicó la agencia en una publicación en redes sociales.De acuerdo con el mensaje de las autoridades, hay también 43 supervivientes y dos personas que afirmaron no haber abordado la embarcación.
La Guardia Costera filipina informó además que el número de personas desaparecidas asciende a 13. La embarcación, con 134 pasajeros a bordo, se incendió frente a la costa de Filipinas este 10 de septiembre; un día después se informó que el número de víctimas mortales ascendía a 35.
"Al menos unos restos calcinados serán transportados en el BRP Cape Engaño el 13 de septiembre de 2026. Estas 41 nuevas víctimas mortales elevan el total de fallecidos confirmados de 35 a 76", indicó la agencia en una publicación en redes sociales.