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Suman 76 fallecidos a causa del incendio de un ferry en Filipinas

Suman 76 fallecidos a causa del incendio de un ferry en Filipinas

Sputnik Mundo

La Guardia Costera filipina informó además que el número de personas desaparecidas asciende a 13. La embarcación, con 134 pasajeros a bordo, se incendió frente... 12.09.2026, Sputnik Mundo

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"Al menos unos restos calcinados serán transportados en el BRP Cape Engaño el 13 de septiembre de 2026. Estas 41 nuevas víctimas mortales elevan el total de fallecidos confirmados de 35 a 76", indicó la agencia en una publicación en redes sociales.De acuerdo con el mensaje de las autoridades, hay también 43 supervivientes y dos personas que afirmaron no haber abordado la embarcación.

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