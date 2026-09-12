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Suman 76 fallecidos a causa del incendio de un ferry en Filipinas
Suman 76 fallecidos a causa del incendio de un ferry en Filipinas
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La Guardia Costera filipina informó además que el número de personas desaparecidas asciende a 13. La embarcación, con 134 pasajeros a bordo, se incendió frente... 12.09.2026, Sputnik Mundo
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"Al menos unos restos calcinados serán transportados en el BRP Cape Engaño el 13 de septiembre de 2026. Estas 41 nuevas víctimas mortales elevan el total de fallecidos confirmados de 35 a 76", indicó la agencia en una publicación en redes sociales.De acuerdo con el mensaje de las autoridades, hay también 43 supervivientes y dos personas que afirmaron no haber abordado la embarcación.
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Suman 76 fallecidos a causa del incendio de un ferry en Filipinas

22:31 GMT 12.09.2026
© AP Photo / Aaron FavilaEquipos de rescate transportan los restos de las víctimas del reciente incendio en el ferry MV June Aster
Equipos de rescate transportan los restos de las víctimas del reciente incendio en el ferry MV June Aster - Sputnik Mundo, 1920, 12.09.2026
© AP Photo / Aaron Favila
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La Guardia Costera filipina informó además que el número de personas desaparecidas asciende a 13. La embarcación, con 134 pasajeros a bordo, se incendió frente a la costa de Filipinas este 10 de septiembre; un día después se informó que el número de víctimas mortales ascendía a 35.
"Al menos unos restos calcinados serán transportados en el BRP Cape Engaño el 13 de septiembre de 2026. Estas 41 nuevas víctimas mortales elevan el total de fallecidos confirmados de 35 a 76", indicó la agencia en una publicación en redes sociales.
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De acuerdo con el mensaje de las autoridades, hay también 43 supervivientes y dos personas que afirmaron no haber abordado la embarcación.
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