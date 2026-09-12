https://noticiaslatam.lat/20260912/narendra-modi-da-por-iniciada-la-sesion-de-la-cumbre-de-los-brics-en-nueva-deli-1175041595.html
Narendra Modi da por iniciada la sesión de la Cumbre de los BRICS en Nueva Deli
Narendra Modi da por iniciada la sesión de la Cumbre de los BRICS en Nueva Deli
Sputnik Mundo
El primer ministro de la India, Narendra Modi, declaró inaugurada la sesión de la Cumbre de los BRICS en Nueva Deli. 12.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-12T10:03+0000
2026-09-12T10:03+0000
2026-09-12T10:19+0000
internacional
nueva deli
narendra modi
la india
brics
xviii cumbre de los brics en india (2026)
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/0c/1175041438_0:127:3190:1921_1920x0_80_0_0_bc31635c82d1e02ae22580925407ad88.jpg
Modi recibe a los jefes de Estado de los BRICS en el centro de congresos y exposiciones Bharat Mandapam, sede del encuentro.Los líderes de la asociación tienen previsto debatir cuestiones de actualidad de la agenda global y regional, los resultados de veinte años de colaboración y las perspectivas de ejecución de proyectos conjuntos.El grupo BRICS, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, se extendió con la incorporación de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán en 2024, y de Indonesia en enero de 2025.A su vez, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam son Estados socios de esta alianza económica.Los países del grupo BRICS representan el 40% del producto interno bruto (PIB) mundial y el 45% de la población global.
https://noticiaslatam.lat/20260911/cumbre-brics-en-nueva-deli-agenda-prioridades-de-la-presidencia-india-y-rol-del-sur-global-1175030715.html
nueva deli
la india
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/0c/1175041438_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_7fa016d5bc183b22b7bafc72529c2ed6.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nueva deli, narendra modi, la india, brics, xviii cumbre de los brics en india (2026)
nueva deli, narendra modi, la india, brics, xviii cumbre de los brics en india (2026)
Narendra Modi da por iniciada la sesión de la Cumbre de los BRICS en Nueva Deli
10:03 GMT 12.09.2026 (actualizado: 10:19 GMT 12.09.2026)
El primer ministro de la India, Narendra Modi, declaró inaugurada la sesión de la Cumbre de los BRICS en Nueva Deli.
Modi recibe a los jefes de Estado de los BRICS en el centro de congresos y exposiciones Bharat Mandapam, sede del encuentro.
"Sus excelencias, es un gran placer darles la bienvenida a todos a la India. La presidencia de la India en los BRICS este año se basa en el enfoque de 'las personas ante todo'. La sostenibilidad, la innovación, la cooperación y la estabilidad son nuestras prioridades comunes", declaró al inaugurar la sesión.
Los líderes de la asociación tienen previsto debatir cuestiones de actualidad de la agenda global y regional, los resultados de veinte años de colaboración y las perspectivas de ejecución de proyectos conjuntos.
El grupo BRICS, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, se extendió con la incorporación de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán en 2024, y de Indonesia en enero de 2025.
A su vez, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam son Estados socios de esta alianza económica.
Los países del grupo BRICS representan el 40% del producto interno bruto (PIB) mundial y el 45% de la población global.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.