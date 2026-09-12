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Narendra Modi da por iniciada la sesión de la Cumbre de los BRICS en Nueva Deli
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El primer ministro de la India, Narendra Modi, declaró inaugurada la sesión de la Cumbre de los BRICS en Nueva Deli. 12.09.2026, Sputnik Mundo
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Modi recibe a los jefes de Estado de los BRICS en el centro de congresos y exposiciones Bharat Mandapam, sede del encuentro.Los líderes de la asociación tienen previsto debatir cuestiones de actualidad de la agenda global y regional, los resultados de veinte años de colaboración y las perspectivas de ejecución de proyectos conjuntos.El grupo BRICS, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, se extendió con la incorporación de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán en 2024, y de Indonesia en enero de 2025.A su vez, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam son Estados socios de esta alianza económica.Los países del grupo BRICS representan el 40% del producto interno bruto (PIB) mundial y el 45% de la población global.
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Narendra Modi da por iniciada la sesión de la Cumbre de los BRICS en Nueva Deli

10:03 GMT 12.09.2026 (actualizado: 10:19 GMT 12.09.2026)
© Sputnik / Alexandr KazakovLa Cumbre de los BRICS
La Cumbre de los BRICS - Sputnik Mundo, 1920, 12.09.2026
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El primer ministro de la India, Narendra Modi, declaró inaugurada la sesión de la Cumbre de los BRICS en Nueva Deli.
Modi recibe a los jefes de Estado de los BRICS en el centro de congresos y exposiciones Bharat Mandapam, sede del encuentro.

"Sus excelencias, es un gran placer darles la bienvenida a todos a la India. La presidencia de la India en los BRICS este año se basa en el enfoque de 'las personas ante todo'. La sostenibilidad, la innovación, la cooperación y la estabilidad son nuestras prioridades comunes", declaró al inaugurar la sesión.

Los líderes de la asociación tienen previsto debatir cuestiones de actualidad de la agenda global y regional, los resultados de veinte años de colaboración y las perspectivas de ejecución de proyectos conjuntos.
Agentes de seguridad montan guardia junto a pancartas de la cumbre de los BRICS con imágenes del primer ministro indio, Narendra Modi, el presidente ruso, Vladímir Putin, y el mandatario chino, Xi Jinping, en Nueva Deli, India, el 11 de septiembre de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 11.09.2026
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Cumbre BRICS en Nueva Deli: agenda, prioridades de la presidencia india y rol del sur global
ayer, 18:57 GMT
El grupo BRICS, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, se extendió con la incorporación de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán en 2024, y de Indonesia en enero de 2025.
A su vez, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam son Estados socios de esta alianza económica.
Los países del grupo BRICS representan el 40% del producto interno bruto (PIB) mundial y el 45% de la población global.
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