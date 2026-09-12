https://noticiaslatam.lat/20260912/narendra-modi-da-por-iniciada-la-sesion-de-la-cumbre-de-los-brics-en-nueva-deli-1175041595.html

Narendra Modi da por iniciada la sesión de la Cumbre de los BRICS en Nueva Deli

Narendra Modi da por iniciada la sesión de la Cumbre de los BRICS en Nueva Deli

Sputnik Mundo

El primer ministro de la India, Narendra Modi, declaró inaugurada la sesión de la Cumbre de los BRICS en Nueva Deli. 12.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-12T10:03+0000

2026-09-12T10:03+0000

2026-09-12T10:19+0000

internacional

nueva deli

narendra modi

la india

brics

xviii cumbre de los brics en india (2026)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/0c/1175041438_0:127:3190:1921_1920x0_80_0_0_bc31635c82d1e02ae22580925407ad88.jpg

Modi recibe a los jefes de Estado de los BRICS en el centro de congresos y exposiciones Bharat Mandapam, sede del encuentro.Los líderes de la asociación tienen previsto debatir cuestiones de actualidad de la agenda global y regional, los resultados de veinte años de colaboración y las perspectivas de ejecución de proyectos conjuntos.El grupo BRICS, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, se extendió con la incorporación de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán en 2024, y de Indonesia en enero de 2025.A su vez, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam son Estados socios de esta alianza económica.Los países del grupo BRICS representan el 40% del producto interno bruto (PIB) mundial y el 45% de la población global.

https://noticiaslatam.lat/20260911/cumbre-brics-en-nueva-deli-agenda-prioridades-de-la-presidencia-india-y-rol-del-sur-global-1175030715.html

nueva deli

la india

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

nueva deli, narendra modi, la india, brics, xviii cumbre de los brics en india (2026)