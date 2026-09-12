Más del 80% de los bolivianos pide ampliar el estado de excepción, indica una encuesta

La encuesta, que se realizó entre el 7 y el 10 de septiembre y recibió 1.362 respuestas, también arrojó que el 96% de los participantes rechazó los bloqueos carreteros como mecanismo de presión social por parte de los inconformes. Basado en dicha información, durante la presentación de los resultados del sondeo, el gerente general del IBCE, Gary Rodríguez, aseveró que "Bolivia precisa una Ley Antibloqueos".
A poco más de dos meses del acuerdo entre el Gobierno del presidente Rodrigo Paz y la Central Obrera Boliviana que puso fin al prolongado conflicto social en el país sudamericano, un sondeo del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) reveló que ocho de cada 10 ciudadanos (81%) respaldan la prórroga a la ley vigente desde el 20 de junio.