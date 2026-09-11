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India destaca que una mayor actividad económica dentro de los BRICS fortalece la autonomía

India destaca que una mayor actividad económica dentro de los BRICS fortalece la autonomía

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Una mayor actividad económica en el seno de los BRICS representa una mayor autonomía de los países de la alianza, resaltó el ministro de Exteriores de la... 11.09.2026, Sputnik Mundo

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El objetivo, subrayó, es fortalecer la capacidad de los BRICS "para absorber los impactos sin dejar de estar conectados y ser competitivos".Para esto urge una logística fiable, un entorno empresarial predecible, la diversificación de las relaciones comerciales y procesos comerciales transparentes, enfatizó el ministro. El evento empresarial antecede a la cumbre de líderes de los países BRICS que se celebrará en Nueva Deli los días 12 y 13 de septiembre.El grupo BRICS, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, se extendió con la incorporación de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán en 2024, y de Indonesia en enero de 2025.A su vez, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam son Estados socios de esta alianza económica.Los países del grupo BRICS representan el 40% del Producto Interno Bruto mundial y el 45% de la población global.

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