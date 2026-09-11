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India destaca que una mayor actividad económica dentro de los BRICS fortalece la autonomía
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Una mayor actividad económica en el seno de los BRICS representa una mayor autonomía de los países de la alianza, resaltó el ministro de Exteriores de la... 11.09.2026, Sputnik Mundo
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El objetivo, subrayó, es fortalecer la capacidad de los BRICS "para absorber los impactos sin dejar de estar conectados y ser competitivos".Para esto urge una logística fiable, un entorno empresarial predecible, la diversificación de las relaciones comerciales y procesos comerciales transparentes, enfatizó el ministro. El evento empresarial antecede a la cumbre de líderes de los países BRICS que se celebrará en Nueva Deli los días 12 y 13 de septiembre.El grupo BRICS, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, se extendió con la incorporación de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán en 2024, y de Indonesia en enero de 2025.A su vez, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam son Estados socios de esta alianza económica.Los países del grupo BRICS representan el 40% del Producto Interno Bruto mundial y el 45% de la población global.
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India destaca que una mayor actividad económica dentro de los BRICS fortalece la autonomía
Una mayor actividad económica en el seno de los BRICS representa una mayor autonomía de los países de la alianza, resaltó el ministro de Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, en el Foro de Negocios de los BRICS que se celebra en Nueva Delhi.
"El denominador común es cómo facilitar a las empresas de nuestros países la búsqueda de más socios, el acceso a más mercados, la conexión de sus redes de suministro y la transformación de las complementariedades en alianzas comerciales viables", declaró.
El objetivo, subrayó, es fortalecer la capacidad de los BRICS "para absorber los impactos sin dejar de estar conectados y ser competitivos".
Para esto urge una logística fiable, un entorno empresarial predecible, la diversificación de las relaciones comerciales y procesos comerciales transparentes, enfatizó el ministro.
El evento empresarial antecede a la cumbre de líderes de los países BRICS
que se celebrará en Nueva Deli los días 12 y 13 de septiembre
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El grupo BRICS, compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, se extendió con la incorporación de Egipto, los Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán en 2024, y de Indonesia en enero de 2025.
A su vez, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam son Estados socios de esta alianza económica.
Los países del grupo BRICS representan el 40% del Producto Interno Bruto mundial y el 45% de la población global.
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